Синоптик сравнил процесс потепления климата в России с другими странами

Posted 12 ноября, 05:37
Published 12 ноября, 05:37
Modified 12 ноября, 05:37
Updated 12 ноября, 05:37
По его словам, процесс глобального потепления имеет свои пространственные и временные особенности.
«И в России идет процесс потепления гораздо быстрее, чем в среднем по глобусу», — подчеркнул синоптик.
Самые большие темпы потепления фиксируются в умеренных широтах, сообщает 360.ru. В них, в отличие от тропических регионов, средняя годовая температура повышается в 2,5 раза быстрее, чем в среднем в мире, обратил внимание Вильфанд.