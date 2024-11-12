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Posted 12 ноября, 05:37

Published 12 ноября, 05:37

Modified 12 ноября, 05:37

Updated 12 ноября, 05:37

Синоптик сравнил процесс потепления климата в России с другими странами

12 ноября 2024, 05:37
Темпы потепления в России в 2,5 раза опережают общемировые. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, процесс глобального потепления имеет свои пространственные и временные особенности.

«И в России идет процесс потепления гораздо быстрее, чем в среднем по глобусу», — подчеркнул синоптик.

Самые большие темпы потепления фиксируются в умеренных широтах, сообщает 360.ru. В них, в отличие от тропических регионов, средняя годовая температура повышается в 2,5 раза быстрее, чем в среднем в мире, обратил внимание Вильфанд.

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