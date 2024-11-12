«Сладкая жизнь» животных в Новосибирском зоопарке — что происходит там на самом деле

Posted 12 ноября, 02:34
Published 12 ноября, 02:34
Modified 12 ноября, 02:35
Updated 12 ноября, 02:35
Для животных все лето выращивали продукцию для кормления. Звери будут питаться зимой овсом, пшеницей, ячменем. Также в их рационе будет сено и любимое лакомство — мед. Подготовлена тонна этого десерта.
Уборочная кампания уже завершилась. На полях помогал собирать урожай директор зоопарка Андрей Шило. Подсобное хозяйство находится в селе Барлак.
В этом году не обошлось и без сложностей. Погода попортила урожай. Однако запасов корма хватит всем на всю зиму. Единственное, о чем просят новосибирцев, это делиться тыквами и кабачками в сезон. Однако сейчас данная акция уже завершилась и приносить старые запасы не нужно.
«Сладкая жизнь» у обитателей зверинца — это не только вкусная еда, но и комфортные условия для жизни в условиях неволи. В этом всегда могут убедиться и посетители. в вольерах у животных чисто, а сами зубастые питомцы выглядят ухоженными.