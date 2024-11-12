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Posted 12 ноября, 02:34

Published 12 ноября, 02:34

Modified 12 ноября, 02:35

Updated 12 ноября, 02:35

Животных накормят

«Сладкая жизнь» животных в Новосибирском зоопарке — что происходит там на самом деле

12 ноября 2024, 02:34
Фото: Эмилия Губарева. atas.info. Животных накормят

Для животных Новосибирского зоопарка на зиму заготовлена тонна меда

В Новосибирском зоопарке подготовили для животных запасы еды на зиму, о чем рассказали в соцсетях зверинца.

Для животных все лето выращивали продукцию для кормления. Звери будут питаться зимой овсом, пшеницей, ячменем. Также в их рационе будет сено и любимое лакомство — мед. Подготовлена тонна этого десерта.

Уборочная кампания уже завершилась. На полях помогал собирать урожай директор зоопарка Андрей Шило. Подсобное хозяйство находится в селе Барлак.

В этом году не обошлось и без сложностей. Погода попортила урожай. Однако запасов корма хватит всем на всю зиму. Единственное, о чем просят новосибирцев, это делиться тыквами и кабачками в сезон. Однако сейчас данная акция уже завершилась и приносить старые запасы не нужно.

«Сладкая жизнь» у обитателей зверинца — это не только вкусная еда, но и комфортные условия для жизни в условиях неволи. В этом всегда могут убедиться и посетители. в вольерах у животных чисто, а сами зубастые питомцы выглядят ухоженными.

Видео: Новосибирский зоопарк.
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