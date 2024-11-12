«Сладкая жизнь» животных в Новосибирском зоопарке — что происходит там на самом деле

В этом году не обошлось и без сложностей. Погода попортила урожай. Однако запасов корма хватит всем на всю зиму. Единственное, о чем просят новосибирцев, это делиться тыквами и кабачками в сезон. Однако сейчас данная акция уже завершилась и приносить старые запасы не нужно.