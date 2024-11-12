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Posted 12 ноября, 04:02

Published 12 ноября, 04:02

Modified 12 ноября, 04:04

Updated 12 ноября, 04:04

Елка на площади Ленина

Стало известно, когда в Новосибирске установят главную новогоднюю ель

12 ноября 2024, 04:02
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Елка на площади Ленина

В Новосибирске рассказали, когда установят главную новогоднюю ель

Главная новогодняя ель Новосибирска будет установлена в Театральном сквере к 1 декабря 2024 года. Об этом сообщили в департаменте культуры, спорта и молодежной политики мэрии города.

На данный момент точный график установки и оформления новогоднего символа находится в разработке — он будет зависеть от погодных условий. Но, как рассказали Atas.Info, в мэрии Новосибирска, ель на площади Ленина должны установить к 1 декабря.

«Установка и оформление ели будут завершены к 1 декабря 2024 года, — пояснили в горадминистрации. — Также оформление новогодних пространств в Театральном и Первомайском скверах, в парке „Арена“ и на улице Ленина начато с 10 октября 2024 года, монтажные работы планируется завершить к 1 декабря 2024 года».

Праздничное оформление планируют также создать на других площадках, в том числе в отдаленных районах. Однако там монтаж украшений завершат к 20 декабря. Предполагается, что в городских парках также будут организованы различные активности. Однако программа новогодних мероприятий пока не разглашается, её объявит мэр Максим Кудрявцев.

Напомним, с 10 ноября в городе перекрыли улицу Ленина. Ее сделали пешеходной на три месяца. Сейчас на ней начался монтаж декоративных конструкций.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Праздник#Новый год#Елка#Праздничное оформление
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