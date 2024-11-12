Стало известно, когда в Новосибирске установят главную новогоднюю ель

Праздничное оформление планируют также создать на других площадках, в том числе в отдаленных районах. Однако там монтаж украшений завершат к 20 декабря. Предполагается, что в городских парках также будут организованы различные активности. Однако программа новогодних мероприятий пока не разглашается, её объявит мэр Максим Кудрявцев.