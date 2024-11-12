Стая бездомных собак напала на мужчину под Новосибирском

Posted 12 ноября, 12:08
Published 12 ноября, 12:08
Modified 12 ноября, 12:10
Updated 12 ноября, 12:10
11 ноября на улице Малыгина с. Верх-Тула стая разъяренных бездомных собак напала на прохожего. Собаки укусили мужчину за ногу. Полученная травма оказалась настолько серьезной, что потребовала экстренного вмешательства медиков.
Сейчас в инциденте разбирается региональное отделение следственного отдела. Проверка будет организована в отношении сотрудников администрации Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района по признакам преступления, классифицируемого как халатность.
При встрече с бездомными собаками, кинологи советуют прежде всего не провоцировать животных, избегать зрительного контакта с ними и обходить стаю, заметив ее издалека.