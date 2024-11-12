atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 12 ноября, 12:08

Published 12 ноября, 12:08

Modified 12 ноября, 12:10

Updated 12 ноября, 12:10

Стая бездомных собак напала на мужчину под Новосибирском

Стая бездомных собак напала на мужчину под Новосибирском

12 ноября 2024, 12:08
Фото: atas.info. Стая бездомных собак напала на мужчину под Новосибирском
Накануне беспризорные животные набросились на местного жителя с. Верх-Тула в Новосибирской области, сообщает СУ СК России по Новосибирской области.

11 ноября на улице Малыгина с. Верх-Тула стая разъяренных бездомных собак напала на прохожего. Собаки укусили мужчину за ногу. Полученная травма оказалась настолько серьезной, что потребовала экстренного вмешательства медиков.

Сейчас в инциденте разбирается региональное отделение следственного отдела. Проверка будет организована в отношении сотрудников администрации Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района по признакам преступления, классифицируемого как халатность.

При встрече с бездомными собаками, кинологи советуют прежде всего не провоцировать животных, избегать зрительного контакта с ними и обходить стаю, заметив ее издалека.

За долгое рассмотрение обращений наказали главу сельсовета
Узнать подробнее
Читайте также:
Полиция проверит инцидент с избиением бойца СВО под НовосибирскомВ Новосибирском районе пенсионер при ссоре лишил жизни пасынка-инвалидаФейковый генпрокурор обратился к мэру новосибирского города
#София Самарина#Общество#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Животные#Россия#Сибирь#Бездомные животные
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика