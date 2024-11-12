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Posted 12 ноября, 11:29

Published 12 ноября, 11:29

Modified 12 ноября, 11:31

Updated 12 ноября, 11:31

Уличная собака

Стая бродячих собак напала на новосибирца — следователи начали проверку

12 ноября 2024, 11:29
Фото: 1MI. Уличная собака
В поселке под Новосибирском местного жителя покусала стая агрессивных собак, сообщили в следственном комитете по региону.

В Новосибирской области разгорелся очередной скандал из-за нападения бродячих собак. 11 ноября в селе Верх-Тула на улице Малыгина мужчину атаковали несколько собак, оставив укушенную рану на его ноге. Пострадавшему потребовалась экстренная медицинская помощь, и инцидент сразу привлек внимание следственных органов.

Следственный комитет по Новосибирской области, узнав об этом из новостей и соцсетей, немедленно инициировал проверку. Сейчас следователи выясняют, почему на улицах села появилась агрессивная стая, и несли ли сотрудники местной администрации ответственность за ситуацию. Проверка касается возможного нарушения должностных обязанностей со стороны администрации Верх-Тулинского сельсовета — не исключено, что именно их халатность и привела к инциденту.

Сейчас в Верх-Туле следователи проводят опросы и изучают обстоятельства нападения. По результатам проверки примут решение, стоит ли возбуждать уголовное дело.

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#Алина Гурицкая#Происшествия#Новосибирская область#Следственный комитет#Собаки#Медицинская помощь#Атака
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