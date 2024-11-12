Стая бродячих собак напала на новосибирца — следователи начали проверку

Следственный комитет по Новосибирской области, узнав об этом из новостей и соцсетей, немедленно инициировал проверку. Сейчас следователи выясняют, почему на улицах села появилась агрессивная стая, и несли ли сотрудники местной администрации ответственность за ситуацию. Проверка касается возможного нарушения должностных обязанностей со стороны администрации Верх-Тулинского сельсовета — не исключено, что именно их халатность и привела к инциденту.