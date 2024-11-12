Свекла будет яркой и сочной в салате, если добавить столовую ложку при варке

То, что свекла полезная и ее нужно обязательно включать в свой рацион, и говорить не стоит. В магазинах этот продукт бывает только отечественного производства, стоит не дорого, являясь ценным ингредиентом в таких салатах, как селедка под шубой, винегрет, свекольный с чесноком и орехами и т. д. Но как сварить свеклу так, чтобы она была вкусной и не испортила блюдо?