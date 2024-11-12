Свекла будет яркой и сочной в салате, если добавить столовую ложку при варке

Posted 12 ноября, 08:36
Published 12 ноября, 08:36
Modified 12 ноября, 08:38
Updated 12 ноября, 08:38
То, что свекла полезная и ее нужно обязательно включать в свой рацион, и говорить не стоит. В магазинах этот продукт бывает только отечественного производства, стоит не дорого, являясь ценным ингредиентом в таких салатах, как селедка под шубой, винегрет, свекольный с чесноком и орехами и т. д. Но как сварить свеклу так, чтобы она была вкусной и не испортила блюдо?
Автор канала «СЕКРЕТЫ ДОМОВОДСТВА» рассказала, как правильно варить свеклу, чтобы она имела рубиновый цвет, сладкий вкус и приятный аромат.
Для варки берутся небольшие корнеплоды, у которых никогда не нужно обрезать хвостики, и ботву, чтобы не вмешиваться в структуру плода. Важно тщательно помыть их щеточкой, не сильно нажимая на кожуру, чтобы не повредить оболочку.
Далее свеклу укладываем в кастрюлю и заливаем водой, чтобы она полностью была покрыта ею с запасом. Как только кастрюля закипела, убавляем огонь и варим до готовности.
Блогер советует добавлять в воду некоторые ингредиенты, в зависимости от желаемого результата:
«Лимонный сок, чтобы свекла сохранила цвет. Если в воду положить ложку растительного масла — ботва свариться быстрее, а если корочку черного хлеба — можно избавиться от характерного неприятного запаха, который бывает часто при варке свеклы».
Автор канала «Радости частного дома» Вадим рассказал, как он избавляется от кожуры:
«После того как слил с вареной свеклы кипяток, я заливают овощи проточной холодной воде до полного остывания. Через 10 минут она легко очистится пальцами».
Ранее мы рассказывали, что класть в воду при варке яиц, чтобы скорлупа слетала.