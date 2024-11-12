В Новосибирске начали масштабное обновление вагонов метро

Posted 12 ноября, 05:56
Published 12 ноября, 05:56
Modified 12 ноября, 05:58
Updated 12 ноября, 05:58
В Новосибирске стартовала крупнейшая за всю историю города закупка нового подвижного состава для метро. По заявлению мэра Максима Кудрявцева на недавнем аппаратном совещании, в рамках программы модернизации планируется приобрести пять современных пятивагонных составов для улучшения работы метрополитена.
«Обновление подвижного состава новосибирского метрополитена — стратегическая задача. Три состава приобретены по лизинговой схеме, еще один — через прямую поставку. По итогам торгов нам удалось сэкономить около 300 миллионов рублей, и теперь прорабатывается возможность направить эти средства на дополнительный пятый состав», — отметил мэр Кудрявцев.
Как рассказал заместитель начальника транспорта и благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска — начальник управления автомобильных дорог мэрии города Новосибирска Валерий Жарков, документы для приобретения пятого состава уже подготовлены и отправлены в Минпромторг для получения разрешения.
Проект по обновлению подвижного состава реализуется при поддержке правительства Новосибирской области и направлен на повышение безопасности и удобства для пассажиров. Ожидается, что новые составы позволят сократить время ожидания поездов в часы пик и улучшить общую транспортную доступность для жителей и гостей города.