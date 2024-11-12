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Posted 12 ноября, 05:56

Published 12 ноября, 05:56

Modified 12 ноября, 05:58

Updated 12 ноября, 05:58

Новый вагон метро

В Новосибирске начали масштабное обновление вагонов метро

12 ноября 2024, 05:56
Фото: Мэрия Новосибирска. Новый вагон метро
Городские власти готовятся кардинально обновить подвижной состав новосибирского метрополитена. О планах по масштабным работам рассказал мэр Максим Кудрявцев.

В Новосибирске стартовала крупнейшая за всю историю города закупка нового подвижного состава для метро. По заявлению мэра Максима Кудрявцева на недавнем аппаратном совещании, в рамках программы модернизации планируется приобрести пять современных пятивагонных составов для улучшения работы метрополитена.

«Обновление подвижного состава новосибирского метрополитена — стратегическая задача. Три состава приобретены по лизинговой схеме, еще один — через прямую поставку. По итогам торгов нам удалось сэкономить около 300 миллионов рублей, и теперь прорабатывается возможность направить эти средства на дополнительный пятый состав», — отметил мэр Кудрявцев.

Как рассказал заместитель начальника транспорта и благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска — начальник управления автомобильных дорог мэрии города Новосибирска Валерий Жарков, документы для приобретения пятого состава уже подготовлены и отправлены в Минпромторг для получения разрешения.

Проект по обновлению подвижного состава реализуется при поддержке правительства Новосибирской области и направлен на повышение безопасности и удобства для пассажиров. Ожидается, что новые составы позволят сократить время ожидания поездов в часы пик и улучшить общую транспортную доступность для жителей и гостей города.

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#Алина Гурицкая#Транспорт#Новосибирск#Метро#Торги#Лизинг#Пассажиры#Максим Кудрявцев
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