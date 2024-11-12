В Новосибирске начали масштабное обновление вагонов метро

Проект по обновлению подвижного состава реализуется при поддержке правительства Новосибирской области и направлен на повышение безопасности и удобства для пассажиров. Ожидается, что новые составы позволят сократить время ожидания поездов в часы пик и улучшить общую транспортную доступность для жителей и гостей города.