atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 12 ноября, 04:51

Published 12 ноября, 04:51

Modified 12 ноября, 04:53

Updated 12 ноября, 04:53

Горки построят в парках

В новосибирских парках зимой появятся снежные горки

12 ноября 2024, 04:51
Фото: 1MI. Горки построят в парках
В городских парках сделают горки для жителей Новосибирска, сообщили в мэрии.

Снежные горки появятся в 11 парках, в том числе самых главных: Центральном, Первомайском, Березовой роще и Михайловской набережной. Всего аттракционов сделают 17. Все они будут бесплатными.

На набережной у Речного вокзала создадут традиционный ледовый городок, передают «Новосибирские новости». Вход сюда станет платным, но для некоторых начнут действовать льготы — например, для семей участников СВО. Когда именно начнут строить снежные конструкции, пока неизвестно. В 2023 году городок открыли 30 декабря.

Самодельные горки несколько лет были запрещены в Новосибирске. Однако позже правила поправили и разрешили их строить, но по четким требованиям.

В Новосибирске детям разрешили кататься со снежной горки во дворах
Узнать подробнее
Читайте также:
Где в Новосибирске покататься на ватрушках — 6 мест для тюбингаРазбившуюся на «ватрушке» девочку спас неизвестный житель НовосибирскаРебро сломала женщина, катаясь на водной ватрушке в Новосибирске
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Зима#Развлечения#Горки#Аттракционы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика