В новосибирских парках зимой появятся снежные горки

Posted 12 ноября, 04:51
Published 12 ноября, 04:51
Modified 12 ноября, 04:53
Updated 12 ноября, 04:53
Снежные горки появятся в 11 парках, в том числе самых главных: Центральном, Первомайском, Березовой роще и Михайловской набережной. Всего аттракционов сделают 17. Все они будут бесплатными.
На набережной у Речного вокзала создадут традиционный ледовый городок, передают «Новосибирские новости». Вход сюда станет платным, но для некоторых начнут действовать льготы — например, для семей участников СВО. Когда именно начнут строить снежные конструкции, пока неизвестно. В 2023 году городок открыли 30 декабря.
Самодельные горки несколько лет были запрещены в Новосибирске. Однако позже правила поправили и разрешили их строить, но по четким требованиям.