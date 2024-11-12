В новосибирских парках зимой появятся снежные горки

На набережной у Речного вокзала создадут традиционный ледовый городок, передают «Новосибирские новости». Вход сюда станет платным, но для некоторых начнут действовать льготы — например, для семей участников СВО. Когда именно начнут строить снежные конструкции, пока неизвестно. В 2023 году городок открыли 30 декабря.