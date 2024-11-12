atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 12 ноября, 04:30

Published 12 ноября, 04:30

Modified 12 ноября, 04:32

Updated 12 ноября, 04:32

Мужчина бил девушек

В Новосибирской области нашлась еще одна жертва парня-тирана

12 ноября 2024, 04:30
Фото: 1MI. Мужчина бил девушек
Парень избивал своих девушек в Новосибирской области: еще одна жертва призналась в его издевательствах.

Случилось все в поселке Горный, что в Тогучинском районе. Там мужчину обвинили в издевательствах над девушкой. Он якобы начал бить ее в общей компании, а затем силой потащил в квартиру и бил ее там до утра.

Сейчас жертва в больнице. Ее удалось спасти. Возбуждено дело по факту умышленного причинения вреда здоровью.

Оказывается, что это была не единственная пострадавшая от рук 28-летнего тирана. Несколько лет назад он встречался с молодой девушкой. Он и там использовал рукоприкладство за каждое ее безобидное слово, пишет КП-Новосибирск. Сибирячка с трудом рассталась с тираном и сейчас желает ему наказания по закону.

Мужчина громит дом и изибивает супругу — полиция не реагирует на действия тирана
Узнать подробнее
Читайте также:
Четыре дня держал взаперти и избивал: суд отправил за решетку домашнего тиранаРебенка от похитителя и тирана родила жертва насилия из НовосибирскаОтец-тиран из Новосибирской области полгода избивал своего ребенка
#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Любовь#Насилие#Отношения#Жертва#Тогучинский район
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика