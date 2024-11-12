В Новосибирской области нашлась еще одна жертва парня-тирана

Оказывается, что это была не единственная пострадавшая от рук 28-летнего тирана. Несколько лет назад он встречался с молодой девушкой. Он и там использовал рукоприкладство за каждое ее безобидное слово, пишет КП-Новосибирск. Сибирячка с трудом рассталась с тираном и сейчас желает ему наказания по закону.