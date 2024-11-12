В Новосибирской области школы и детский сад закрыли на карантин

Posted 12 ноября, 05:58
Published 12 ноября, 05:58
Modified 12 ноября, 06:00
Updated 12 ноября, 06:00
Карантин ввели в двух школах и садике Искитимского и Кыштовского района. Образовательные учреждения закрыли из-за показаний СанПин. Об этом заявила министр образования Мария Жафярова.
Другие образовательные учреждения работают в штатном режиме. Дети уйдут на дистант временно, пока все нарушения не устранят в полном объеме.
Тем временем к Новосибирской области приближается вирус Коксаки. Им болеют дети. Симптомы разные: слабость, боли в желудке, голове, температура, сонливость. А вот «костоломная лихорадка» уже дошла до региона. Ей заразились сразу восемь человек.