В Новосибирской области школы и детский сад закрыли на карантин

Тем временем к Новосибирской области приближается вирус Коксаки. Им болеют дети. Симптомы разные: слабость, боли в желудке, голове, температура, сонливость. А вот «костоломная лихорадка» уже дошла до региона. Ей заразились сразу восемь человек.