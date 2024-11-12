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Posted 12 ноября, 05:58

Published 12 ноября, 05:58

Modified 12 ноября, 06:00

Updated 12 ноября, 06:00

В школах карантин

В Новосибирской области школы и детский сад закрыли на карантин

12 ноября 2024, 05:58
Фото: Изображение Midjourney. В школах карантин
В Новосибирской области школы закрыли на карантин: Минобразования назвало причину.

Карантин ввели в двух школах и садике Искитимского и Кыштовского района. Образовательные учреждения закрыли из-за показаний СанПин. Об этом заявила министр образования Мария Жафярова.

Другие образовательные учреждения работают в штатном режиме. Дети уйдут на дистант временно, пока все нарушения не устранят в полном объеме.

Тем временем к Новосибирской области приближается вирус Коксаки. Им болеют дети. Симптомы разные: слабость, боли в желудке, голове, температура, сонливость. А вот «костоломная лихорадка» уже дошла до региона. Ей заразились сразу восемь человек.

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#Эмилия Губарева#Образование#Новосибирск#Новосибирская область#Школа#Школьники#Карантин#Искитимский район#Кыштовский район
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