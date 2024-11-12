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Posted 12 ноября, 03:26

Published 12 ноября, 03:26

Modified 12 ноября, 03:28

Updated 12 ноября, 03:28

Мальчик погиб

В Новосибирской области возбудили дело после гибели ребенка при пожаре

12 ноября 2024, 03:26
Фото: 1MI. Мальчик погиб
В Новосибирской области ребенок погиб в пожаре: возбуждено дело, о чем сообщили в СК.

Все произошло вечером 11 ноября в Чулыме. Там загорелся дом на два хозяина. Внутри был отец с двумя маленькими детьми. Мужчина смог выбраться из горящего жилища самостоятельно.

Трехлетнего ребенка спасли полицейские через окно. Второго мальчика, которому четыре года, помочь не смогли. Он спрятался за шкаф и его не заметили. Сейчас с родителями погибшего малыша работают психологи.

Следователи возбудили дело по факту причинения смерти по неосторожности. Устанавливаются все обстоятельства происшествия. В этот же день загорелось общежитие в Первомайском районе города. Обошлось без погибших, но есть пострадавший.

4-летний ребенок погиб при пожаре в Новосибирской области
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