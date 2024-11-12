В Новосибирской области возбудили дело после гибели ребенка при пожаре

Posted 12 ноября, 03:26
Published 12 ноября, 03:26
Modified 12 ноября, 03:28
Updated 12 ноября, 03:28
Все произошло вечером 11 ноября в Чулыме. Там загорелся дом на два хозяина. Внутри был отец с двумя маленькими детьми. Мужчина смог выбраться из горящего жилища самостоятельно.
Трехлетнего ребенка спасли полицейские через окно. Второго мальчика, которому четыре года, помочь не смогли. Он спрятался за шкаф и его не заметили. Сейчас с родителями погибшего малыша работают психологи.
Следователи возбудили дело по факту причинения смерти по неосторожности. Устанавливаются все обстоятельства происшествия. В этот же день загорелось общежитие в Первомайском районе города. Обошлось без погибших, но есть пострадавший.