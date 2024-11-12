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Posted 12 ноября, 13:34

Published 12 ноября, 13:34

Modified 12 ноября, 13:35

Updated 12 ноября, 13:35

В Самарской области в ноябре старшеклассники стали чаще болеть ОРВИ

12 ноября 2024, 13:34
Свежими данными об эпидемиологической обстановке поделились в региональном Роспотребнадзоре.

За неделю с 4 по 10 ноября за помощью к медикам с признаками ОРВИ обратились 12 740 человек, что выше нормы на 2,9%. При этом показатель находится в допустимых пределах у детей до 15 лет. Выше уровня на 79,9% — у подростков и взрослых.

Показатели выросли среди детей и немного снизились у взрослых, пишет sovainfo.ru.

Лабораторные данные свидетельствуют о том, что в губернии циркулируют вирусы парагриппа, аденовирусы, риновирусы, бокавирусы и сезонные коронавирусы.

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