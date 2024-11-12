В Самарской области в ноябре старшеклассники стали чаще болеть ОРВИ

За неделю с 4 по 10 ноября за помощью к медикам с признаками ОРВИ обратились 12 740 человек, что выше нормы на 2,9%. При этом показатель находится в допустимых пределах у детей до 15 лет. Выше уровня на 79,9% — у подростков и взрослых.