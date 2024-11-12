В СГК за год вложено 17,4 млрд — коммунальный ад в Новосибирске продолжается

В период с 2022 по 2024 годы общая сумма вложений в СКГ по Новосибирску превысит 10 миллиардов рублей. В этом году на развитие сферы ЖКХ в городах присутствия СГК, в число которых вошел областной центр, было вложено порядка 17,4 млрд рублей. Об этом сообщил глава компании Антон Баев в интервью sibgenco.online.