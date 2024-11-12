atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 12 ноября, 12:51

Published 12 ноября, 12:51

Modified 12 ноября, 12:53

Updated 12 ноября, 12:53

Миллиарды потратили на ЖКХ в Новосибирске

В СГК за год вложено 17,4 млрд — коммунальный ад в Новосибирске продолжается

12 ноября 2024, 12:51
Фото: atas.info. Миллиарды потратили на ЖКХ в Новосибирске

Новосибирцам рассказали, что за год вложения в СГК составили 17,4 млрд рублей

Об огромной сумме вложений сообщил глава Сибирской генерирующей компании. Однако проблемы в сфере ЖКХ продолжают досаждать новосибирцам.

В период с 2022 по 2024 годы общая сумма вложений в СКГ по Новосибирску превысит 10 миллиардов рублей. В этом году на развитие сферы ЖКХ в городах присутствия СГК, в число которых вошел областной центр, было вложено порядка 17,4 млрд рублей. Об этом сообщил глава компании Антон Баев в интервью sibgenco.online.

Как сообщил Баев, инвестиции должны были направить на обновление коммунальной системы, закупку специализированной техники и оборудования. Также было заявлено о том, что общая протяженность теплосетей в городах СГК к концу текущего года составит почти 200 километров.

«В 2024 году мы вышли суммарно на объем вложений в теплосетевые комплексы [городов присутствия СГК] 17,4 млрд рублей — это на 70% выше объема инвестиций прошлого года. А с учетом замен в ходе ремонтов вложения, по нашим расчетам, достигнут 24 млрд рублей. Порядка 80% от общего объема инвестиций приходится сегодня на Новосибирск, Красноярск и Кемерово», — рассказал Антон Баев.

Тем не менее, за последний период жители Новосибирска столкнулись с рядом неожиданных отключений. 11 ноября без отопления остались жители Октябрьского района. Согласно информации с официального портала системы жизнеобеспечения города, в тот же день по причине коммунальных аварий без горячей воды остались дома в Дзержинском, Железнодорожном, Ленинском и Центральном районах.

Напомним, ранее сообщалось о 695 котлованах в местах ремонта тепловых сетей в Новосибирске.

«Город разрыт» — в Новосибирске коммунальные ямы останутся на всю зиму
Узнать подробнее
Читайте также:
Они «едят» электричество, а мы платим: самые ненасытные домашние приборыОтопление вернули в дома жителей Новосибирска после коммунальной аварииУлицы Новосибирска вновь зальют «Бионордом»: как будут убирать город зимой 2024-2025
#София Самарина#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#ЖКХ#Сибирь
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика