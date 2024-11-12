В СГК за год вложено 17,4 млрд — коммунальный ад в Новосибирске продолжается

Posted 12 ноября, 12:51
Published 12 ноября, 12:51
Modified 12 ноября, 12:53
Updated 12 ноября, 12:53
В период с 2022 по 2024 годы общая сумма вложений в СКГ по Новосибирску превысит 10 миллиардов рублей. В этом году на развитие сферы ЖКХ в городах присутствия СГК, в число которых вошел областной центр, было вложено порядка 17,4 млрд рублей. Об этом сообщил глава компании Антон Баев в интервью sibgenco.online.
Как сообщил Баев, инвестиции должны были направить на обновление коммунальной системы, закупку специализированной техники и оборудования. Также было заявлено о том, что общая протяженность теплосетей в городах СГК к концу текущего года составит почти 200 километров.
Тем не менее, за последний период жители Новосибирска столкнулись с рядом неожиданных отключений. 11 ноября без отопления остались жители Октябрьского района. Согласно информации с официального портала системы жизнеобеспечения города, в тот же день по причине коммунальных аварий без горячей воды остались дома в Дзержинском, Железнодорожном, Ленинском и Центральном районах.
Напомним, ранее сообщалось о 695 котлованах в местах ремонта тепловых сетей в Новосибирске.