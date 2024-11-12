Видео: собака вышла на тонкий лед и испугалась

Немецкие овчарки спасли в Новосибирске брошенных котят. Псы позвали на помощь своих хозяек и сохранили жизнь питомцам. Тем временем в лесах плодятся енотовидные собаки. Они нападают на домашних животных. К делу подключили даже охотников.