Видео: собака вышла на тонкий лед и испугалась

Posted 12 ноября, 08:35
Published 12 ноября, 08:35
Modified 12 ноября, 08:37
Updated 12 ноября, 08:37
Инцидент произошел 12 ноября. За помощью к спасателям обратилась неравнодушная женщина. Она рассказала, что на льду реки Иня застряла собака. Спасти ее не удается из-за тонкого льда. Человеку выход туда запрещен.
На помощь пришли сотрудники МАСС. Они позвали животное на берег и угостили вкусняшкой. Животное поддалось и с любопытством вышло к людям.
Немецкие овчарки спасли в Новосибирске брошенных котят. Псы позвали на помощь своих хозяек и сохранили жизнь питомцам. Тем временем в лесах плодятся енотовидные собаки. Они нападают на домашних животных. К делу подключили даже охотников.