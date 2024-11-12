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Posted 12 ноября, 08:35

Published 12 ноября, 08:35

Modified 12 ноября, 08:37

Updated 12 ноября, 08:37

Собака спасена

Видео: собака вышла на тонкий лед и испугалась

12 ноября 2024, 08:35
Фото: Изображение Midjourney. Собака спасена

Собаку на тонком льду спасли в Новосибирске

В Новосибирске провели операцию по спасению собаки, подробности рассказали в МАСС.

Инцидент произошел 12 ноября. За помощью к спасателям обратилась неравнодушная женщина. Она рассказала, что на льду реки Иня застряла собака. Спасти ее не удается из-за тонкого льда. Человеку выход туда запрещен.

На помощь пришли сотрудники МАСС. Они позвали животное на берег и угостили вкусняшкой. Животное поддалось и с любопытством вышло к людям.

Немецкие овчарки спасли в Новосибирске брошенных котят. Псы позвали на помощь своих хозяек и сохранили жизнь питомцам. Тем временем в лесах плодятся енотовидные собаки. Они нападают на домашних животных. К делу подключили даже охотников.

Видео: МАСС.
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