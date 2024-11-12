Вместо пищевой пленки и контейнеров: ТОП-7 экологичных помощников на кухне

Для хранения продуктов вы можете выбрать контейнеры из нержавеющей стали или стекла. Такие материалы являются прочными и пригодными для вторичной переработки. Кроме того, они устойчивы к пятнам, не впитывают запахи, легко моются, могут использоваться много лет и поддаются вторичной переработке.