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Posted 12 ноября, 13:13

Published 12 ноября, 13:13

Modified 12 ноября, 13:15

Updated 12 ноября, 13:15

Вместо пищевой пленки и контейнеров: ТОП-7 экологичных помощников на кухне

Вместо пищевой пленки и контейнеров: ТОП-7 экологичных помощников на кухне

12 ноября 2024, 13:13
Фото: 1MI. Вместо пищевой пленки и контейнеров: ТОП-7 экологичных помощников на кухне
Многоразовые приборы для кухни не только экономят бюджет, но и помогают внести свой вклад в экологию и теорию разумного потребления. Рассказываем, чем можно заменить привычные судочки, пластиковые лопатки и другую часто используемую посуду.

В мире, где большая часть вещей стала производиться из пластика, люди стали чувствовать потребность использовать экологически чистые ресурсы, пригодные для вторичной переработки. К тому же, тренд на натуральные и безвредные материалы появился после нескольких исследований, доказавших негативное влияние пластика на организм человека, сообщает Роскачество.

Издание Sinpas рассказало, какие предметы на кухне мы можем купить прямо сейчас, чтобы сэкономить деньги и сохранить планету от лишнего мусора.

Бамбуковая кухонная утварь

Бамбуковая кухонная утварьБамбуковая кухонная утварь
Бамбуковая кухонная утварь. Фото: Изображение Midjourney

Вы можете заменить часто используемые кухонные принадлежности, например ложки, ковши, миски для завтрака или контейнеры для хранения, на те, которые сделаны из бамбука.

Бамбук является не только экологически чистым материалом, но и быстрорастущим растением. Такая кухонная утварь, обладающая антибактериальными свойствами, обеспечивает практичное использование и легко моется.

Переработанная пластиковая разделочная доска

Переработанная пластиковая разделочная доскаПереработанная пластиковая разделочная доска
Переработанная пластиковая разделочная доска. Фото: Изображение Midjourney

Разделочные доски — частый инструмент на кухне. Однако производство из пластика может нанести вред окружающей среде. Вместо этого вы можете выбрать разделочную доску из переработанного пластика, которая отличаются прочностью, гигиеничностью и устойчивостью к царапинам. Их легко чистить и удобно использовать.

Контейнеры для хранения из нержавеющей стали и стекла

Контейнеры для хранения из стеклаКонтейнеры для хранения из стекла
Контейнеры для хранения из нержавеющей сталиКонтейнеры для хранения из нержавеющей стали
Контейнеры для хранения из стекла. Фото: aliexpress.ru

Исследование американских ученых показало, что пластиковые контейнеры реально могут быть опасными для человека. По их мнению, основной материал для производства не токсичен, но комбинация с другими веществами, которые используются для придания посудине прозрачности, цвета или пластичности, способны мигрировать в еду.

Для хранения продуктов вы можете выбрать контейнеры из нержавеющей стали или стекла. Такие материалы являются прочными и пригодными для вторичной переработки. Кроме того, они устойчивы к пятнам, не впитывают запахи, легко моются, могут использоваться много лет и поддаются вторичной переработке.

Салфетки, покрытые воском

Салфетки, покрытые воскомСалфетки, покрытые воском
Салфетки, покрытые воском. Фото: aliexpress.ru

Вместо полиэтиленовой пленки или алюминиевой фольги для хранения продуктов можно использовать специальные салфетки, покрытые воском. Эта ткань является многоразовой и экологически чистой альтернативой.

Восковые материалы идеально подходия для сохранения свежести продуктов и прилипают сами по себе при надавливании на них. После их использования они легко стираются в теплой воде и снова готовы к использованию.

Силиконовые коврики для выпечки

Силиконовые коврики для выпечкиСиликоновые коврики для выпечки
Силиконовые коврики для выпечкиСиликоновые коврики для выпечки
Силиконовые коврики для выпечки. Фото: aliexpress.ru

Вместо того, чтобы использовать пергамент или вощеную бумагу для выпечки, вы можете выбрать силиконовые коврики. Это прочный, гибкий и антипригарный материал, который позволяет избежать расходов на бумагу. Кроме того, он подходит для использования в духовке или микроволновой печи.

Автор канала «СЕКРЕТЫ ДОМОХОЗЯЕК» рассказала, что давно перестала пользоваться пергаментной бумагой, найдя много плюсов в многоразовом силиконовом коврике, который не надо даже смазывать маслом. В случае, если ваш коврик занят, его альтернативой может стать «французская рубашка»:

«Для него вам понадобиться сливочное масло, мука либо манная крупа. Просто смажьте дно и бортики маслом — слой должен быть равномерным. Затем присыпьте мукой или манкой, чтобы получился толстый налет. В результате пирог получится гладким и легко выйдет из формы»

Экологически чистые губки для посуды

Экологически чистые губки для посудыЭкологически чистые губки для посуды
Экологически чистые губки для посуды. Фото: aliexpress.ru

Вместо поролоновых губок для посуды вы можете использовать варианты из натуральных материалов, пригодных для вторичной переработки. Например, губки из бамбукового волокна или органического хлопка являются экологически чистыми вариантами. Они отлично справляются с уборкой на кухне и долго служат.

Кастрюли и сковородки с алмазным покрытием

Кастрюли и сковородки с алмазным покрытиемКастрюли и сковородки с алмазным покрытием
Кастрюли и сковородки с алмазным покрытием. Фото: Изображение Midjourney

Если вы хотите обновить кухонное оборудование, то можете выбрать кастрюли и сковородки с алмазным покрытием, которое обеспечивает антиадгезионную способность и позволяет готовить с меньшим количеством жира или масла.

Эти кастрюли и сковородки отличаются высокой прочностью и могут использоваться в течение более длительного периода времени, поэтому вам не нужно часто их менять.

Ранее мы рассказывали, какие швабры для мытья полов оказались самыми удобными.

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#Эмилия Шпилева#Кухня#Все материалы авторов#КЦ#Дом и сад#Посуда
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