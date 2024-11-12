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Posted 12 ноября, 06:52

Published 12 ноября, 06:52

Modified 12 ноября, 06:54

Updated 12 ноября, 06:54

Автомобиль вылетел в кювет

Водитель фуры из Новосибирска разбился на трассе в Башкирии

12 ноября 2024, 06:52
Фото: ГАИ Башкортостана. Автомобиль вылетел в кювет
За жизнь сибиряка сейчас борятся медики, сообщили в республиканском управлении ГАИ.

50-летний житель Новосибирска за рулем грузовика Мерседес не справился с управление и вылетел с трассы в республике Башкирия. Авария произошла поздно вечером 11 ноября. Как рассказали в управлении Госавтоинспекции по республике Башкортостан, автомобиль двигался из Самары по направлению к Уфе.

Тяжелая фура выехала с дороги в кювет, а затем перевернулась. Водитель находится в отделении реанимации, его состояние медики оценивают, как тяжелое.

11 ноября в Новосибирске так же произошло множество аварий из-за сильного снегопада и гололеда

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#Транспорт#Новосибирск#ДТП#Авария#Фура#Башкирия
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