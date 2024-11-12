Водитель фуры из Новосибирска разбился на трассе в Башкирии

Posted 12 ноября, 06:52
Published 12 ноября, 06:52
Modified 12 ноября, 06:54
Updated 12 ноября, 06:54
50-летний житель Новосибирска за рулем грузовика Мерседес не справился с управление и вылетел с трассы в республике Башкирия. Авария произошла поздно вечером 11 ноября. Как рассказали в управлении Госавтоинспекции по республике Башкортостан, автомобиль двигался из Самары по направлению к Уфе.
Тяжелая фура выехала с дороги в кювет, а затем перевернулась. Водитель находится в отделении реанимации, его состояние медики оценивают, как тяжелое.
11 ноября в Новосибирске так же произошло множество аварий из-за сильного снегопада и гололеда