Водитель фуры из Новосибирска разбился на трассе в Башкирии

50-летний житель Новосибирска за рулем грузовика Мерседес не справился с управление и вылетел с трассы в республике Башкирия. Авария произошла поздно вечером 11 ноября. Как рассказали в управлении Госавтоинспекции по республике Башкортостан, автомобиль двигался из Самары по направлению к Уфе.