Житель Новосибирской области погиб во время зимней рыбалки

Posted 12 ноября, 13:20
Published 12 ноября, 13:20
Modified 12 ноября, 13:22
Updated 12 ноября, 13:22
Припаркованный автомобиль и оставленные рыбацкие приспособления на берегу р. Койниха неподалеку от СНТ «Ивушка» обнаружили жители Искитимского района. Очевидцы также сообщили спасателям, что видели вещи, которые плавали в полынье.
Сотрудники МЧС обнаружили в реке тело рыбака 1963 года рождения. Предположительно, ранний и совсем хрупкий лед не смог выдержать веса мужчины.
Напомним, это уже второй случай гибели человека на льду водоема Новосибирской области в этом году. Первая трагедия произошла в Кочковском районе 9 ноября: под лед провалился и погиб мужчина в возрасте 66 лет.
МЧС предупреждает: на данный момент лед на водоемах региона еще не сформировался, поэтому выход на него категорически запрещен! В зоне риска не только любители зимней рыбалки, но также дети, поэтому нельзя оставлять их без присмотра вблизи водоемов, покрытых тонкой коркой льда.
Спасатели напомнили, как правильно помочь человеку, который провалился по лед:
Пострадавшего необходимо согреть, однако в этих целях категорически запрещается использовать алкоголь — это может привести к летальному исходу.