Житель Новосибирской области погиб во время зимней рыбалки

МЧС предупреждает: на данный момент лед на водоемах региона еще не сформировался, поэтому выход на него категорически запрещен! В зоне риска не только любители зимней рыбалки, но также дети, поэтому нельзя оставлять их без присмотра вблизи водоемов, покрытых тонкой коркой льда.