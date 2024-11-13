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Posted 13 ноября, 08:54

Published 13 ноября, 08:54

Modified 13 ноября, 08:56

Updated 13 ноября, 08:56

Адвокат прокомментировала приговор педиатру Буяновой

13 ноября 2024, 08:54
Педиатр Надежда Буянова получила срок 5,5 лет лишения свободы в колонии общего режима за распространение ложной информации о Российской армии, основываясь на показаниях ребенка. Приговор прокомментировал адвокат Буяновой Оскар Черджиев.

По сообщению «Ридуса», Черджиев отметил, что обвинение не представило никаких аудиозаписей, указывающих на то, что педиатр действительно говорила вещи, в которых ее обвиняют. Весь приговор основан на протоколе допроса несовершеннолетнего, при этом защите не была предоставлена возможность допрашивать мальчика. Он подчеркнул, что защита Буяновой просила об этом, так как сомневалась в достоверности написанного в протоколе, но получила отказ. Адвокат выразил мнение, что ребенок стал свидетелем события, которое было подготовлено его матерью.

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