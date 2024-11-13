Адвокат прокомментировала приговор педиатру Буяновой

По сообщению «Ридуса», Черджиев отметил, что обвинение не представило никаких аудиозаписей, указывающих на то, что педиатр действительно говорила вещи, в которых ее обвиняют. Весь приговор основан на протоколе допроса несовершеннолетнего, при этом защите не была предоставлена возможность допрашивать мальчика. Он подчеркнул, что защита Буяновой просила об этом, так как сомневалась в достоверности написанного в протоколе, но получила отказ. Адвокат выразил мнение, что ребенок стал свидетелем события, которое было подготовлено его матерью.