Актер Николай Бурляев приехал в Новосибирск — с какой целью

В регионе прошел «Семейный форум», на котором каждый из участников обсудил важные для региона вопросы. В заседании участвовали депутат Госдумы РФ Александр Аксёненко, глава «Союза отцов» Сергей Майоров и другие. Главными темами форума стали образование, культура, вера и патриотизм.