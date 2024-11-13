Актер Николай Бурляев приехал в Новосибирск — с какой целью

Posted 13 ноября, 04:18
Published 13 ноября, 04:18
Modified 13 ноября, 09:39
Updated 13 ноября, 09:39
После Никиты Михалкова в Новосибирск приехал Николай Бурляев. Это советский и российский актер, а также депутат Госдумы и представитель «Культурного фронта России».
В регионе прошел «Семейный форум», на котором каждый из участников обсудил важные для региона вопросы. В заседании участвовали депутат Госдумы РФ Александр Аксёненко, глава «Союза отцов» Сергей Майоров и другие. Главными темами форума стали образование, культура, вера и патриотизм.
После его окончания, Николай Бурляев показал киноленту «Лермонтов», которую он снял в 1986 году. Фильм вышел совсем недавно. Михалков на днях обсуждал с губернатором Андреем Травниковым культурные проекты.