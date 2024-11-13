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Posted 13 ноября, 04:18

Published 13 ноября, 04:18

Modified 13 ноября, 09:39

Updated 13 ноября, 09:39

Обсудили важные вопросы

Актер Николай Бурляев приехал в Новосибирск — с какой целью

13 ноября 2024, 04:18
Фото: «Справедливая Россия — За Правду». Обсудили важные вопросы

Актер Николай Бурляев приехал в Новосибирск обсудить культуру и патриотизм

В Новосибирск приехал актер Николай Бурляев: рассказываем, зачем он в столице Сибири.

После Никиты Михалкова в Новосибирск приехал Николай Бурляев. Это советский и российский актер, а также депутат Госдумы и представитель «Культурного фронта России».

В регионе прошел «Семейный форум», на котором каждый из участников обсудил важные для региона вопросы. В заседании участвовали депутат Госдумы РФ Александр Аксёненко, глава «Союза отцов» Сергей Майоров и другие. Главными темами форума стали образование, культура, вера и патриотизм.

После его окончания, Николай Бурляев показал киноленту «Лермонтов», которую он снял в 1986 году. Фильм вышел совсем недавно. Михалков на днях обсуждал с губернатором Андреем Травниковым культурные проекты.

Никита Михалков приехал в Новосибирск
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#Эмилия Губарева#Образование#Новосибирск#Новосибирская область#Вера#Патриотизм#Актер
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