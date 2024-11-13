Аналитик Голубовский заявил, что биткоин продолжит дорожать из-за выгоды

Posted 13 ноября, 11:35
Published 13 ноября, 11:35
Modified 15 ноября, 11:39
Updated 15 ноября, 11:39
Чего ожидать дальше и с чем связан такой рост, 360.ru рассказал аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский.
Он предположил, что цена продолжит расти и превысит 100 тысяч долларов, поскольку это сейчас выгодно тем, кто раскручивает криптовалюту.
«За биткоином ничего не стоит, поэтому это просто некий тренд, в который играют люди. Грубо говоря, этот рост обусловлен его популярностью. Чем больше он растет, тем он популярнее. Чем больше он популярный, тем больше людей в это дело вкладываются. Вот так вот эта механика работает», — объяснил Голубовский.
Он заявил, что скептически относится к биткоину, поскольку его стоимость ничем не подкрепляется, и назвал попытки спрогнозировать его стоимость «не аналитикой, а гаданием», а саму криптовалюту — «способом преобразования вычислительных мощностей энергии в пустоту».