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Posted 13 ноября, 11:35

Published 13 ноября, 11:35

Modified 15 ноября, 11:39

Updated 15 ноября, 11:39

Аналитик Голубовский заявил, что биткоин продолжит дорожать из-за выгоды

13 ноября 2024, 11:35
Цена на биткоин достигла исторического максимума в 89 тысяч долларов.

Чего ожидать дальше и с чем связан такой рост, 360.ru рассказал аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский.

Он предположил, что цена продолжит расти и превысит 100 тысяч долларов, поскольку это сейчас выгодно тем, кто раскручивает криптовалюту.

«За биткоином ничего не стоит, поэтому это просто некий тренд, в который играют люди. Грубо говоря, этот рост обусловлен его популярностью. Чем больше он растет, тем он популярнее. Чем больше он популярный, тем больше людей в это дело вкладываются. Вот так вот эта механика работает», — объяснил Голубовский.

Он заявил, что скептически относится к биткоину, поскольку его стоимость ничем не подкрепляется, и назвал попытки спрогнозировать его стоимость «не аналитикой, а гаданием», а саму криптовалюту — «способом преобразования вычислительных мощностей энергии в пустоту».

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