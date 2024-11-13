Аналитик Голубовский заявил, что биткоин продолжит дорожать из-за выгоды

«За биткоином ничего не стоит, поэтому это просто некий тренд, в который играют люди. Грубо говоря, этот рост обусловлен его популярностью. Чем больше он растет, тем он популярнее. Чем больше он популярный, тем больше людей в это дело вкладываются. Вот так вот эта механика работает», — объяснил Голубовский.