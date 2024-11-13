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Posted 13 ноября, 11:44

Published 13 ноября, 11:44

Modified 13 ноября, 11:46

Updated 13 ноября, 11:46

На бесплатных сервисах размещены тысячи объявлений о продаже советских вещей

Артефакты времен СССР: какие вещи ушедшей эпохи продают жители Новосибирска

13 ноября 2024, 11:44
Фото: atas.info. На бесплатных сервисах размещены тысячи объявлений о продаже советских вещей

Стало известно, какие артефакты времен СССР продают в Новосибирске

Выставленные на продажу предметы, произведенные в СССР, изучила редакция Atas.Info

Советские вещи и сегодня могут служить своим хозяевам по прямому назначению, а могут быть предметом коллекционирования или просто источником ностальгии по стране, канувшей в небытие.

Мебель и интерьер

Винтажнoe зеркало в полимерной рамe «изумительной красоты» размером 60 на 120 сантиметров предлагает Александр Борисович. Зеркало как новое, утверждает продавец, есть только незначительный дефект с обратной стороны. Стоимость — 14500 рублей.

Деревянная рама добавила бы зеркалу больше шикаДеревянная рама добавила бы зеркалу больше шика
Деревянная рама добавила бы зеркалу больше шика. Фото: avito.ru

Два кресла времен СССР можно купить всего за 3600 рублей. Но покупателю придется поработать руками.

«Состояниe деревa хорошее, требуется толькo шлифовка и новое покрытиe, остальнoe всё нa замену», — предупреждает продавец.

Жительница Новосибирска Екатерина за 6 тысяч рублей готова расстаться с люстрой «Ананас» производства ГДР, которую купил еще ее дедушка. С тех пор они исправно служила в семье и сейчас полностью в рабочем состоянии.

«Ананасы в хорошем состоянии, без сколов краски, блестят. Деревянные шарики и позолота нуждаются в покраске».
Немецкая лампа выглядит достаточно стильноНемецкая лампа выглядит достаточно стильно
Немецкая лампа выглядит достаточно стильно. Фото: avito.ru

Винтажный журнальный столик с гнутыми ножками из массива дуб или лиственницы (так предполагает продавец) сменит хозяина за 5 тысяч рублей. Любопытно, что на столешнице виднo структуру деревa: сучки и годичныe кольца.

«Торгa нет и нe будет, от желаемого интереса на этот товар ценa будет только расти», — сказано в объявлении.

Обязательный атрибут советской квартиры — ковер. Шерстяное полотно 2 на 3 метра в отличном состоянии предлагается к продаже за 3 тысячи рублей.

«Висел нa дачe, сейчаc провели отоплениe и надобность в коврe отпала», — объясняет продавец.

Собственно, ковер и сейчас на даче, так что посмотреть и купить можно до конца ноября, потом дорогу заметет и в продаже он появится вновь только в апреле.

Советскую квартиру невозможно представить хотя бы без одного ковраСоветскую квартиру невозможно представить хотя бы без одного ковра
Советскую квартиру невозможно представить хотя бы без одного ковра. Фото: avito.ru

Электроника

Настольная лампа с электронными часами 1986 года выпуска, словно сейчас из магазина. Имеется функция будильника. Новосибирец Александр продает такую за 1800 рублей. И товар уже забронирован.

Такие лампы были во многих квартирах советских людейТакие лампы были во многих квартирах советских людей
Такие лампы были во многих квартирах советских людей. Фото: avito.ru

А вот техника из другой сферы — советский сварочный аппарат ВДУ-506 на 380 вольт, с медной обмоткой. Изрядно потрепанный временем, но работает исправно, уверяет продавец Юлия. И просит за него 90 тысяч рублей.

Кассетный магнитофон Вега-335, произведенный на Бердском радиозаводе в 1987 году, отличается интересной конструкцией — у его съемные колонки, который можно отнести на пару метров от основного блока. За полностью рабочий экземпляр просят 2500 рублей.

Эта модель была очень популярна в последние советские годыЭта модель была очень популярна в последние советские годы
Эта модель была очень популярна в последние советские годы. Фото: avito.ru
Видео: atas.info. Выставка нарядов жен советских академиков в Новосибирском Академгородке

Катушечный магнитофон Иссык-Куль — техника классом выше, оснащенная стеклоферритовыми головками и электронно-логическим управлением. Стоит 11 тысяч, но нужно помнить, что так называемая приставка, без конечного усилителя. Так что придется еще дополнительно покупать усилитель с колонками.

«Ну, погоди!» («Электроникa ИМ-02») — электронная игра, самая известная и популярная из серии первыx советских портативныx электронныx игp c жидкокристаллическим экраном. За удовольствие окунуться в советское детство придется отдать 5 тысяч рублей. У продавца есть похожие игровые приставки «Веселый повар» и «Автослалом» по аналогичной цене.

О такой игре мечтал каждый советский школьникО такой игре мечтал каждый советский школьник
О такой игре мечтал каждый советский школьник. Фото: avito.ru

Винтажная одежда

«Продается плащ милиционера СССР в отличном состоянии. Изготовлен из бамбукового материала, что придаёт ему характерный внешний вид и текстуру. Серый цвет делает его универсальным для любого гардероба. Размер 48/3. Сохранились бирки, подтверждающие новизну изделия», — пишет новосибирец Андрей.

Цена символическая — всего 450 рублей.

Вряд ли сегодня кто-то купит этот плащ, чтобы использовать его по прямому назначениюВряд ли сегодня кто-то купит этот плащ, чтобы использовать его по прямому назначению
Вряд ли сегодня кто-то купит этот плащ, чтобы использовать его по прямому назначению. Фото: avito.ru

Свитер из веблюжей шерсти с добавлением 20 процентов хлопка, как утверждает продавец, новый, даже с несрезанной биркой, можно приобрести за 2 тысячи рублей. Аналогичные свитера входили в комплект одежды советских военных летчиков.

Советский тулуп продает жительница Новосибирска Ирина.

«Изготовлен из овчины коричневого цвета. Имеются потертости на основной части изделия. Внутри овчина в хорошем состоянии, внешне замша требует химчистки и реставрации», — рассказывает женщина о своем товаре, за который хочет выручить 3 тысячи рублей.
В таком тулупе не замерзнешь даже в самый сильный холодВ таком тулупе не замерзнешь даже в самый сильный холод
В таком тулупе не замерзнешь даже в самый сильный холод. Фото: avito.ru

Голубые мужские классические брюки, сшитые на заказ в советском ателье, обойдутся в 500 рублей. Ткань шерсть с лавсаном, надежная молния. Прилагается даже квитанция о пошиве. Как утверждает продавец Галина, штаны никто не носил, и все это время они пролежали в шкафу.

Мутоновую шубу в отличном состоянии предлагает купить сибирячка Юлия.

Она, впрочем, не уверена, что кто-то сейчас захочет ходить в шубе такого фасона: «Думаю, покупателю будет интересен сам мех. Она еще 100 лет будет в отличном состоянии! Такой выделки сейчас нет — не тянутые шкуры. не закатанные, мех лоснится, шелковистый».

Стать обладателем этой вещицы можно за 2 тысячи рублей.

Подобные шапки любили носить любители лыжных прогулокПодобные шапки любили носить любители лыжных прогулок
Подобные шапки любили носить любители лыжных прогулок. Фото: avito.ru

И безусловный хит: шапка-петушок с кисточкой и надписью «СССР».

«Стильный и функциональный головной убор, который станет отличным аксессуаром для любителей эпохи Советского Союза», — говорится в описании.

Продавец просит за вязанную шапочку 2500 рублей. И это не артефакт, а новодел. Судя по всему, в Новосибирске немало любителей вещей советской эпохи, если подобные реплики уходят за такие деньги.

Для любителей поностальгировать в Новосибирске работает огромный музей СССР с тысячами экспонатов — от автомобилей до печатных машинок.

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