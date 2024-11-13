atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 13 ноября, 02:50

Published 13 ноября, 02:50

Modified 13 ноября, 02:52

Updated 13 ноября, 02:52

Собаки бросились на мужчину

Бастрыкин потребовал возбудить дело после нападения собак на жителя Новосибирска

13 ноября 2024, 02:50
Фото: Изображение Midjourney. Собаки бросились на мужчину
На жителя Новосибирска напали голодные собаки: в инцидент вмешался Бастрыкин, сообщает СКР.

Все случилось недавно на улице Малыгина в селе Верх-Тула, что в пригороде Новосибирска. Мужчина выносил мусор и на него набросилась стая собак. Псов было около 13.

Ему чудом удалось отбиться от животных. Пострадавший оперативно обратился за медицинской помощью. Об инциденте рассказала его супруга в соцсетях.

Скандал дошел до главы СКР Александра Бастрыкина. Он поручил возбудить дело о халатности, так как за бездомными собаками никто не следит. Результаты после проверки доложат главе центрального аппарата.

На днях собака выбежала на тонкий лед и испугалась. Ее пришлось выручать спасателям и неравнодушным жителям.

Стая бродячих собак напала на новосибирца — следователи начали проверку
Узнать подробнее
Читайте также:
Опасные енотовидные собаки плодятся в лесах Новосибирской областиСобака прокусила ногу ребенку в Новосибирской области — школьнику дали деньгиСобаку за полмиллиона рублей продают в Новосибирске — как она выглядит
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Животные#Нападение#Собака#Александр Бастрыкин#Бродячие собаки
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика