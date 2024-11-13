Бастрыкин потребовал возбудить дело после нападения собак на жителя Новосибирска

Posted 13 ноября, 02:50
Published 13 ноября, 02:50
Modified 13 ноября, 02:52
Updated 13 ноября, 02:52
Все случилось недавно на улице Малыгина в селе Верх-Тула, что в пригороде Новосибирска. Мужчина выносил мусор и на него набросилась стая собак. Псов было около 13.
Ему чудом удалось отбиться от животных. Пострадавший оперативно обратился за медицинской помощью. Об инциденте рассказала его супруга в соцсетях.
Скандал дошел до главы СКР Александра Бастрыкина. Он поручил возбудить дело о халатности, так как за бездомными собаками никто не следит. Результаты после проверки доложат главе центрального аппарата.
На днях собака выбежала на тонкий лед и испугалась. Ее пришлось выручать спасателям и неравнодушным жителям.