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Posted 13 ноября, 05:23

Published 13 ноября, 05:23

Modified 13 ноября, 05:25

Updated 13 ноября, 05:25

Силовики ведут операцию по розыску беглецов.

Что известно о дезертирах из военной части в Новосибирской области

13 ноября 2024, 05:23
Фото: 1MI. Силовики ведут операцию по розыску беглецов.
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Дезертиры массово сбежали из военной части: последние новости
Все они ранее уже сбегали, но были возвращены на военную службу

Десять человек, самовольно оставивших расположение военной части в поселке Коченево, практически сразу после этого уехали из поселка на такси, сообщил глава района.

Согласно полицейским ориентировкам, с которыми ознакомился корреспондент Atas.Info, младшему 19 лет, старшему — 44 года. Пятеро — уроженцы Красноярского края, так же среди беглецов есть жители Новосибирской и Томской областей.

В прошлый раз они сбегали из части летом текущего года. Однако о наказании за дезертирство никакой информации нет.

По информации главы Коченевского района Евгения Антипова четверо дезертиров уже задержаны. Сейчас полиция ведет розыск оставшихся шестерых военнослужащих.

На этом фоне среди жителей Коченево распространяется информация о том, что идет розыск сбежавших из колонии осужденных. В региональном управлении ГУФСИН эту информацию опровергли.

Военная часть в Новосибирской области, откуда сбежали дезертиры: что известно
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