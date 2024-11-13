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Posted 13 ноября, 08:11

Published 13 ноября, 08:11

Modified 13 ноября, 08:13

Updated 13 ноября, 08:13

Детей мигрантов могут не принимать в школы

Детей мигрантов будут принимать в российские школы только при соблюдении условий

13 ноября 2024, 08:11
Фото: Изображение Midjourney. Детей мигрантов могут не принимать в школы

Новосибирский депутат поддержал запрет принимать детей мигрантов в школы

Депутат из Новосибирска Ростислав Антонов выступил за запрет принимать детей мигрантов в школы.

В России обсуждается возможность запрета принимать в школы детей мигрантов. В Госдуму внесут соответствующий законопроект. Будущих учеников и родителей начнут проверять на законность пребывания в России, а школьников на знание русского языка. В случае хоть одного нарушения, получить образование они не смогут.

Сейчас в Новосибирске остро стоит проблема с переполненными школами. В 15 школах ученики иностранцев совершенно не знают русский язык. Это затрудняет образовательный процесс и получение знаний остальной части класса, пишет infopro54.

По словам народного избранника Ростислава Антонова, такая ситуация должна была когда-нибудь закончится. В классах, где учатся много учеников, незнающих русский язык, наблюдается низкая успеваемость. Новосибирцы стремятся переводить детей в другие школы. Депутат одобрил предложение Госдумы.

Фиктивный брак мигрантов недавно расторгли. Нелегальных мигрантов депортируют из Новосибирска.

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#Эмилия Губарева#Образование#Новосибирск#Дети#Школа#Школьники#Мигранты
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