Детей мигрантов будут принимать в российские школы только при соблюдении условий

Posted 13 ноября, 08:11
Published 13 ноября, 08:11
Modified 13 ноября, 08:13
Updated 13 ноября, 08:13
В России обсуждается возможность запрета принимать в школы детей мигрантов. В Госдуму внесут соответствующий законопроект. Будущих учеников и родителей начнут проверять на законность пребывания в России, а школьников на знание русского языка. В случае хоть одного нарушения, получить образование они не смогут.
Сейчас в Новосибирске остро стоит проблема с переполненными школами. В 15 школах ученики иностранцев совершенно не знают русский язык. Это затрудняет образовательный процесс и получение знаний остальной части класса, пишет infopro54.
По словам народного избранника Ростислава Антонова, такая ситуация должна была когда-нибудь закончится. В классах, где учатся много учеников, незнающих русский язык, наблюдается низкая успеваемость. Новосибирцы стремятся переводить детей в другие школы. Депутат одобрил предложение Госдумы.
Фиктивный брак мигрантов недавно расторгли. Нелегальных мигрантов депортируют из Новосибирска.