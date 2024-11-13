Детей мигрантов будут принимать в российские школы только при соблюдении условий

В России обсуждается возможность запрета принимать в школы детей мигрантов. В Госдуму внесут соответствующий законопроект. Будущих учеников и родителей начнут проверять на законность пребывания в России, а школьников на знание русского языка. В случае хоть одного нарушения, получить образование они не смогут.