Дезертиры перед побегом устроили погром в военной части под Новосибирском

На кадрах короткого ролика видно, как мужчины крушат стены и мебель в казарме. Им никто не препятствует. Можно предположить, что они находятся в состоянии изменённого сознания. После погрома военнослужащие покинули территорию части и уехали из поселка Коченево на такси.