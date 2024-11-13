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Posted 13 ноября, 11:53

Published 13 ноября, 11:53

Modified 13 ноября, 12:02

Updated 13 ноября, 12:02

Дезертиры сами запечатлели свои действия на камеры телефонов

Дезертиры перед побегом устроили погром в военной части под Новосибирском

13 ноября 2024, 11:53
Фото: Изображение Midjourney. Дезертиры сами запечатлели свои действия на камеры телефонов
Сюжет
Дезертиры массово сбежали из военной части: последние новости
В сети появилось видео с телефонов беглецов, которое они снимали сами.

На кадрах короткого ролика видно, как мужчины крушат стены и мебель в казарме. Им никто не препятствует. Можно предположить, что они находятся в состоянии изменённого сознания. После погрома военнослужащие покинули территорию части и уехали из поселка Коченево на такси.

Видео: Мэш-Сибирь. Изображение Midjourney. Дезертиры сами запечатлели свои действия на камеры телефонов

О побеге стало известно сегодня рано утром. Весь день силовики и военные хранили молчание. Единственная официальная информация прозвучала от главы Коченевского района Евгения Антипова. Он сообщил, что дезертиров было 10 и ранее они уже самовольно покидали расположение части.

Позже телеграм-канал, близкий к силовым структурам, сообщил, что беглецов было 12, из них семь задержаны

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