Дезертиры перед побегом устроили погром в военной части под Новосибирском

Posted 13 ноября, 11:53
Published 13 ноября, 11:53
Modified 13 ноября, 12:02
Updated 13 ноября, 12:02
На кадрах короткого ролика видно, как мужчины крушат стены и мебель в казарме. Им никто не препятствует. Можно предположить, что они находятся в состоянии изменённого сознания. После погрома военнослужащие покинули территорию части и уехали из поселка Коченево на такси.
О побеге стало известно сегодня рано утром. Весь день силовики и военные хранили молчание. Единственная официальная информация прозвучала от главы Коченевского района Евгения Антипова. Он сообщил, что дезертиров было 10 и ранее они уже самовольно покидали расположение части.
Позже телеграм-канал, близкий к силовым структурам, сообщил, что беглецов было 12, из них семь задержаны