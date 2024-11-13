Дезертиры сбежали из части в Новосибирской области — жители Коченево в страхе
13 ноября 2024, 03:25
Фото: 1MI. Солдаты сбежали
Жители опасаются за свою жизнь из-за сбежавших под Новосибирском дезертиров
В Новосибирской области из части совершили побег дезертиры: рассказываем, что известно к этому часу.
Все случилось 12 ноября в Коченевском районе. Из воинской части сбежали дезертиры. По одной из версий из было 10 человек, по другой — 13. Информация об этом начала распространяться в социальных сетях. Официально ее не подтвердили.
Местные жители устроили настоящую панику. Некоторых запугали, что в Коченево сбежали зеки, другие думают, что военные вооружены и представляют угрозу обществу. Однако тут же людей успокаивают другие новосибирцы.
«Распространяемая в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ информация о побеге осужденных в Новосибирской области не соответствует действительности», — уточнили изданию Atas.Info в пресс-службе ГУФСИН Новосибирской области.
Они пишут, что никто из солдат не вооружен. Большую часть из них уже нашли. Другие сбежали в Кемеровскую область. Их ищут представители разных спецслужб. По городу ездят патрульные машины. Новосибирцы не перестают обсуждать произошедшее в соцсетях. Они пишут, что дезертиры уже не раз сбегали из части. Планировалось, что они в скором времени уйдут в зону СВО.
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