atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 13 ноября, 03:25

Published 13 ноября, 03:25

Modified 13 ноября, 03:46

Updated 13 ноября, 03:46

Солдаты сбежали

Дезертиры сбежали из части в Новосибирской области — жители Коченево в страхе

13 ноября 2024, 03:25
Фото: 1MI. Солдаты сбежали

Жители опасаются за свою жизнь из-за сбежавших под Новосибирском дезертиров

В Новосибирской области из части совершили побег дезертиры: рассказываем, что известно к этому часу.

Все случилось 12 ноября в Коченевском районе. Из воинской части сбежали дезертиры. По одной из версий из было 10 человек, по другой — 13. Информация об этом начала распространяться в социальных сетях. Официально ее не подтвердили.

Местные жители устроили настоящую панику. Некоторых запугали, что в Коченево сбежали зеки, другие думают, что военные вооружены и представляют угрозу обществу. Однако тут же людей успокаивают другие новосибирцы.

«Распространяемая в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ информация о побеге осужденных в Новосибирской области не соответствует действительности», — уточнили изданию Atas.Info в пресс-службе ГУФСИН Новосибирской области.

Они пишут, что никто из солдат не вооружен. Большую часть из них уже нашли. Другие сбежали в Кемеровскую область. Их ищут представители разных спецслужб. По городу ездят патрульные машины. Новосибирцы не перестают обсуждать произошедшее в соцсетях. Они пишут, что дезертиры уже не раз сбегали из части. Планировалось, что они в скором времени уйдут в зону СВО.

Солдата из Новосибирска отправили в колонию — за что его наказали
Узнать подробнее
Читайте также:
Мобилизованный из Новосибирска получил 5 лет за самоволку из зоны СВО5 лет получил сержант из Новосибирска за самоволку — он скрывался полгода
#Эмилия Губарева#Видео#Новосибирск#Новосибирская область#Армия#Военные#Побег#Коченево#Коченевский район
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика