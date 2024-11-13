Дезертиры сбежали из части в Новосибирской области — жители Коченево в страхе

Они пишут, что никто из солдат не вооружен. Большую часть из них уже нашли. Другие сбежали в Кемеровскую область. Их ищут представители разных спецслужб. По городу ездят патрульные машины. Новосибирцы не перестают обсуждать произошедшее в соцсетях. Они пишут, что дезертиры уже не раз сбегали из части. Планировалось, что они в скором времени уйдут в зону СВО.