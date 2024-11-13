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Posted 13 ноября, 03:01

Published 13 ноября, 03:01

Modified 13 ноября, 03:31

Updated 13 ноября, 03:31

Военные сбежали

Дезертиры сбежали из военной части под Новосибирском — что известно

13 ноября 2024, 03:01
Фото: 1MI. Военные сбежали

Дезертиры сбежали из военной части в Новосибирской области

В Новосибирской области военную часть самовольно покинули десять человек, сообщают жители региона в местных чатах.

Инцидент произошел в Коченево. Там самовольно покинули служебную часть десять человек. Все они в прошлом дезертиры.

Всего в часть прикомандировали почти 30 человек, которые когда-то сбегали со службы. Их планировалось отправить на СВО. Однако часть солдат сбежала вечером 12 ноября.

Большинство дезертиров из Краснодарского края, большая часть поехала в Кемеровскую область. Часть из них уже задержана, других найдут в ближайшее время. Никто из военных не вооружен. За побег из военной части дают реальный срок в виде тюремного наказания.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Армия#Победа#Коченево#Военная служба#Коченевский район
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