Дезертиры сбежали из военной части под Новосибирском — что известно

Posted 13 ноября, 03:01
Published 13 ноября, 03:01
Modified 13 ноября, 03:31
Updated 13 ноября, 03:31
Инцидент произошел в Коченево. Там самовольно покинули служебную часть десять человек. Все они в прошлом дезертиры.
Всего в часть прикомандировали почти 30 человек, которые когда-то сбегали со службы. Их планировалось отправить на СВО. Однако часть солдат сбежала вечером 12 ноября.
Большинство дезертиров из Краснодарского края, большая часть поехала в Кемеровскую область. Часть из них уже задержана, других найдут в ближайшее время. Никто из военных не вооружен. За побег из военной части дают реальный срок в виде тюремного наказания.