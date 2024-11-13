Дорогу парализовало из-за ДТП с контейнеровозом в Новосибирске

Posted 13 ноября, 05:54
Published 13 ноября, 05:54
Modified 13 ноября, 05:56
Updated 13 ноября, 05:56
В Дзержинском районе произошло ДТП днем 13 ноября. На дороге столкнулись кроссовер и контейнеровоз. Кто стал виновником аварии, неизвестно.
Из-за дорожно-транспортного происшествия парализовано движение всего транспорта. Машины не могут объехать пробку, которая достигает уже сотни метров. Добраться до Гусинобродского шоссе сейчас непросто.
Новосибирцы возмущены частыми авариями в городе. Они возмущаются в соцсетях.
«Не берегут себя во славу жестянщиков»;
«Там вроде-бы как запрещено движение грузовикам»;
«А почему нельзя сделать фото своей аварии и отъехать и дать дорогу людям?»;
«Слава бордюрам!».