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Posted 13 ноября, 05:54

Published 13 ноября, 05:54

Modified 13 ноября, 05:56

Updated 13 ноября, 05:56

ДТП произошло

Дорогу парализовало из-за ДТП с контейнеровозом в Новосибирске

13 ноября 2024, 05:54
Фото: 1MI. ДТП произошло
В Новосибирске произошла очередная авария, которая спровоцировала пробку, о чем рассказали очевидцы в соцсетях.

В Дзержинском районе произошло ДТП днем 13 ноября. На дороге столкнулись кроссовер и контейнеровоз. Кто стал виновником аварии, неизвестно.

Из-за дорожно-транспортного происшествия парализовано движение всего транспорта. Машины не могут объехать пробку, которая достигает уже сотни метров. Добраться до Гусинобродского шоссе сейчас непросто.

Новосибирцы возмущены частыми авариями в городе. Они возмущаются в соцсетях.

«Не берегут себя во славу жестянщиков»;
«Там вроде-бы как запрещено движение грузовикам»;
«А почему нельзя сделать фото своей аварии и отъехать и дать дорогу людям?»;
«Слава бордюрам!».
Видео: АСТ-54.
Стали известны жуткие подробности ДТП со скорой в Новосибирске
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#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Видео#Новосибирск#ДТП#Пробка
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