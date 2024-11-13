Эксперт прокомментировал слова протоиерея Ткачева о шахтерах

В больших мегаполисах, как в России, так и за границей, к другим людям проявляют меньше интереса, поэтому они могут свободно выражать себя и экспериментировать, даже если это не соответствует их естественности. В среде шахтеров, даже если кто-то является «ядерным геем» от природы, он не будет этого показывать, понимая, что это может привести к негативным последствиям. Он также добавил, что процент реальных геев в популяции остается более-менее одинаковым во всех странах.