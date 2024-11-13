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Posted 13 ноября, 08:51

Published 13 ноября, 08:51

Modified 13 ноября, 08:53

Updated 13 ноября, 08:53

Эксперт прокомментировал слова протоиерея Ткачева о шахтерах

13 ноября 2024, 08:51
Психолог-сексолог Валентин Денисов-Мельников поделился своим мнением относительно высказывания протоиерея Русской православной церкви Андрея Ткачёва о том, что гомосексуализм* встречается реже в небольших населенных пунктах и среди представителей рабочих профессий, чем среди творческой интеллигенции

Как пишет «Ридус», сексолог отметил, что в каком-то смысле он может согласиться с отцом Андреем, но в первую очередь из-за того, что в больших городах людям с нетрадиционной ориентацией легче оставаться незамеченными и не скрывать свои особенности от окружающих.

В больших мегаполисах, как в России, так и за границей, к другим людям проявляют меньше интереса, поэтому они могут свободно выражать себя и экспериментировать, даже если это не соответствует их естественности. В среде шахтеров, даже если кто-то является «ядерным геем» от природы, он не будет этого показывать, понимая, что это может привести к негативным последствиям. Он также добавил, что процент реальных геев в популяции остается более-менее одинаковым во всех странах.

*Деятельность «Международного общественного движения ЛГБТ» запрещена в Российской Федерации.

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