Эксперт прокомментировал слова протоиерея Ткачева о шахтерах

Posted 13 ноября, 08:51
Published 13 ноября, 08:51
Modified 13 ноября, 08:53
Updated 13 ноября, 08:53
Как пишет «Ридус», сексолог отметил, что в каком-то смысле он может согласиться с отцом Андреем, но в первую очередь из-за того, что в больших городах людям с нетрадиционной ориентацией легче оставаться незамеченными и не скрывать свои особенности от окружающих.
В больших мегаполисах, как в России, так и за границей, к другим людям проявляют меньше интереса, поэтому они могут свободно выражать себя и экспериментировать, даже если это не соответствует их естественности. В среде шахтеров, даже если кто-то является «ядерным геем» от природы, он не будет этого показывать, понимая, что это может привести к негативным последствиям. Он также добавил, что процент реальных геев в популяции остается более-менее одинаковым во всех странах.
*Деятельность «Международного общественного движения ЛГБТ» запрещена в Российской Федерации.