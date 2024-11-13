Эксперты «Домклик» сообщают о росте спроса на вторичку в Новосибирской области

Posted 13 ноября, 08:21
Published 13 ноября, 08:21
Modified 13 ноября, 08:21
Updated 13 ноября, 08:21
По информации аналитического центра, спрос на вторичное жилье вырос на фоне ожидания дальнейшего повышения ключевой ставки ЦБ. В октябре количество ипотечных сделок на вторичном рынке жилья РФ увеличилось на значительные 11% по сравнению с предыдущим месяцем. Оно составило 32,3 тысячи соглашений, что аналитики «Домклик» назвали «одним из самых высоких темпов роста за год». Так, в октябре 2024 года на сегмент готового жилья пришлось почти 64% от общего объема выданных кредитов, в то время как на рынке новостроек этот показатель составил 31%. Эта тенденция характерна для России в целом. Наибольший рост числа ипотечных сделок на вторичном рынке зафиксирован в Курской (90,6%), Курганской (49,3%) и Липецкой (+40%) областях, пишет newsnn.ru.
За октябрь россияне заключили в Сбербанке более 50 000 ипотечных договоров на общую сумму свыше 200 млрд рублей.
При этом на рынке строящегося жилья в октябре было выдано 15,6 тысячи кредитов — на 9,4% меньше, чем в сентябре. Однако этот показатель все еще выше уровня начала 2024 года, когда Сбер выдавал около 11 000 ипотечных займов в месяц по всей России.
В структуре выдачи ипотеки снизилась не только доля новостроек, но и доля индивидуального жилищного строительства. На Сахалине, в Якутии, Читинской области, Камчатском и Приморском краях по-прежнему популярны кредиты на строительство частного жилья (от 13,3 до 7,3% от общего объема выдачи ипотеки). Это связано с тем, что в этих регионах действуют привлекательные по условиям национальные программы «Дальневосточная ипотека» и «Арктическая ипотека».
«Поэтому динамика ипотеки по-прежнему зависит от мер государственной поддержки», — говорит Алексей Лейпи, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка. «Если в первой половине месяца общее количество транзакций составляло 8–9 тысяч в неделю, то после возобновления семейных ипотечных кредитов этот показатель вырос до 14 тысяч, а на прошлой неделе — до 22 тысяч. Затем доля льготной ипотеки увеличилась с 25% до 55%», — сказал он.