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Posted 13 ноября, 08:21

Published 13 ноября, 08:21

Modified 13 ноября, 08:21

Updated 13 ноября, 08:21

Эксперты «Домклик» сообщают о росте спроса на вторичку в Новосибирской области

Эксперты «Домклик» сообщают о росте спроса на вторичку в Новосибирской области

13 ноября 2024, 08:21
Фото: 1MI.
По итогам октября спрос на жилье на вторичном рынке в России вырос. Об этом свидетельствуют данные аналитического центра «Домклик», который зафиксировал незначительные изменения в распределении выданных Сбербанком ипотечных кредитов между строящимся, готовым жильем и ИЖС.

По информации аналитического центра, спрос на вторичное жилье вырос на фоне ожидания дальнейшего повышения ключевой ставки ЦБ. В октябре количество ипотечных сделок на вторичном рынке жилья РФ увеличилось на значительные 11% по сравнению с предыдущим месяцем. Оно составило 32,3 тысячи соглашений, что аналитики «Домклик» назвали «одним из самых высоких темпов роста за год». Так, в октябре 2024 года на сегмент готового жилья пришлось почти 64% от общего объема выданных кредитов, в то время как на рынке новостроек этот показатель составил 31%. Эта тенденция характерна для России в целом. Наибольший рост числа ипотечных сделок на вторичном рынке зафиксирован в Курской (90,6%), Курганской (49,3%) и Липецкой (+40%) областях, пишет newsnn.ru.

Фото: Домклик

За октябрь россияне заключили в Сбербанке более 50 000 ипотечных договоров на общую сумму свыше 200 млрд рублей.

При этом на рынке строящегося жилья в октябре было выдано 15,6 тысячи кредитов — на 9,4% меньше, чем в сентябре. Однако этот показатель все еще выше уровня начала 2024 года, когда Сбер выдавал около 11 000 ипотечных займов в месяц по всей России.

В структуре выдачи ипотеки снизилась не только доля новостроек, но и доля индивидуального жилищного строительства. На Сахалине, в Якутии, Читинской области, Камчатском и Приморском краях по-прежнему популярны кредиты на строительство частного жилья (от 13,3 до 7,3% от общего объема выдачи ипотеки). Это связано с тем, что в этих регионах действуют привлекательные по условиям национальные программы «Дальневосточная ипотека» и «Арктическая ипотека».

«Поэтому динамика ипотеки по-прежнему зависит от мер государственной поддержки», — говорит Алексей Лейпи, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка. «Если в первой половине месяца общее количество транзакций составляло 8–9 тысяч в неделю, то после возобновления семейных ипотечных кредитов этот показатель вырос до 14 тысяч, а на прошлой неделе — до 22 тысяч. Затем доля льготной ипотеки увеличилась с 25% до 55%», — сказал он.

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