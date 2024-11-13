Эксперты «Домклик» сообщают о росте спроса на вторичку в Новосибирской области

По информации аналитического центра, спрос на вторичное жилье вырос на фоне ожидания дальнейшего повышения ключевой ставки ЦБ. В октябре количество ипотечных сделок на вторичном рынке жилья РФ увеличилось на значительные 11% по сравнению с предыдущим месяцем. Оно составило 32,3 тысячи соглашений, что аналитики «Домклик» назвали «одним из самых высоких темпов роста за год». Так, в октябре 2024 года на сегмент готового жилья пришлось почти 64% от общего объема выданных кредитов, в то время как на рынке новостроек этот показатель составил 31%. Эта тенденция характерна для России в целом. Наибольший рост числа ипотечных сделок на вторичном рынке зафиксирован в Курской (90,6%), Курганской (49,3%) и Липецкой (+40%) областях, пишет newsnn.ru.