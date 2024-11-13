Фиктивный брак мигранта с жительницей Новосибирской области разоблачили

Posted 13 ноября, 05:40
Published 13 ноября, 05:40
Modified 13 ноября, 05:42
Updated 13 ноября, 05:42
Разоблачение брака произошло в Болотнинском районе. Женщина согласилась пожениться с гражданином Азербайджана. Иностранцу 59 лет, а сибирячке 55.
Союз позволил бы мигранту работать. Он желал трудиться в сфере общепита, а через несколько лет получить гражданство России и законно жить в стране. Однако этот факт разоблачили.
Проверка показала, что муж и жена не живут вместе и семьи у них никакой нет. Тогда брак признали незаконным. Его расторгли. Временное разрешение жить мигранту в Новосибирской области аннулировали. Аналогичный случай произошел и с иностранкой, которая фиктивно поженились с новосибирцем.