Фиктивный брак мигранта с жительницей Новосибирской области разоблачили

Проверка показала, что муж и жена не живут вместе и семьи у них никакой нет. Тогда брак признали незаконным. Его расторгли. Временное разрешение жить мигранту в Новосибирской области аннулировали. Аналогичный случай произошел и с иностранкой, которая фиктивно поженились с новосибирцем.