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Posted 13 ноября, 05:40

Published 13 ноября, 05:40

Modified 13 ноября, 05:42

Updated 13 ноября, 05:42

Супруги жили фиктивно

Фиктивный брак мигранта с жительницей Новосибирской области разоблачили

13 ноября 2024, 05:40
Фото: Изображение Midjourney. Супруги жили фиктивно
Мигрант заключил фиктивный брак с жительницей Новосибирской области: подробности дала прокуратура.

Разоблачение брака произошло в Болотнинском районе. Женщина согласилась пожениться с гражданином Азербайджана. Иностранцу 59 лет, а сибирячке 55.

Союз позволил бы мигранту работать. Он желал трудиться в сфере общепита, а через несколько лет получить гражданство России и законно жить в стране. Однако этот факт разоблачили.

Проверка показала, что муж и жена не живут вместе и семьи у них никакой нет. Тогда брак признали незаконным. Его расторгли. Временное разрешение жить мигранту в Новосибирской области аннулировали. Аналогичный случай произошел и с иностранкой, которая фиктивно поженились с новосибирцем.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Мигранты#Иностранцы#Брак#Развод#Болотнинский район
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