Готовлю наваристый борщ за 20 минут благодаря своей заправке из банки

Posted 13 ноября, 15:01
Published 13 ноября, 15:01
Modified 13 ноября, 15:03
Updated 13 ноября, 15:03
Приготовить обед значительно проще, когда под рукой есть заранее сделанная основа. Лучшее время для заготовки борщевой заправки — осень, которая радует сезонными низкими ценами, а также молодой и сладкой свеклой. Весь процесс работы займет пару часов выходного дня, которые в будущем окупятся экономией времени у плиты.
Для этого рецепта лучше всего использовать мультиварку, так как овощи в ней не пригорают и хорошо тушиться. Для средней чаши, объемом 3 литра, заготовку нужно разделить на две части и готовить в два захода.
Ранее мы рассказывали, что нужно добавлять в воду при варке свеклы, чтобы она была яркой и красивой.