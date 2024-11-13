atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 13 ноября, 15:01

Published 13 ноября, 15:01

Modified 13 ноября, 15:03

Updated 13 ноября, 15:03

Готовлю наваристый борщ за 20 минут благодаря своей заправке из банки

Готовлю наваристый борщ за 20 минут благодаря своей заправке из банки

13 ноября 2024, 15:01
Фото: Изображение Midjourney.
Самый удачный из всех опробованных мною рецепт взят из старого женского журнала 90-х годов. Получившаяся заправка для борща настолько вкусная, что даже мяса не надо.

Приготовить обед значительно проще, когда под рукой есть заранее сделанная основа. Лучшее время для заготовки борщевой заправки — осень, которая радует сезонными низкими ценами, а также молодой и сладкой свеклой. Весь процесс работы займет пару часов выходного дня, которые в будущем окупятся экономией времени у плиты.

Рецепт заготовки для борща на зиму из свеклы

  • Время: 1,5 часа
  • Сложность: средняя

Ингредиенты:

  • свекла — 2 кг
  • морковь — 1 кг
  • лук — 1 кг
  • помидоры — 1 кг
  • сладкий перец — 0,5 кг
  • чеснок — 5 зубчиков
  • 1 стакан растительного масла
  • 1 стакан 9% уксуса
  • соль — 100 гр
  • сахар — 200 гр

Дополнительно:

  • стеклянные банки по 0,5 л
  • пластиковые или железные крышки

Как готовить:

  1. Морковь и свеклу натираем на крупной терке. Если вам не нравится густые щи и вы хотите чувствовать каждый кусочек овощей, но нарезайте их вручную или используйте кухонный комбайн.
  2. Томаты, сладкий перец и лук режем на средние кусочки.
  3. Сложить все овощи в кастрюлю с толстым дном, добавив растолченного чеснока.
  4. В отдельной посуде смешать масло, уксус, соль и сахар, хорошенько перемешав, залить им овощную смесь и дать постоять 1 час при комнатной температуре под закрытой крышкой.
  5. По истечении этого времени кастрюлю нужно поставить на максимальный огонь, довести до кипения и тушить 30 минут.
  6. Готовую заготовку разложить по стерилизованным банкам, закрыть прокипяченными крышками и перевернув вверх дном оставить под одеялом до остывания. Такая заготовка отлично храниться в подвале всю зиму. Если вы не любите стерилизовать, просто храните заправку в холодильнике в течение одного месяца.

Для этого рецепта лучше всего использовать мультиварку, так как овощи в ней не пригорают и хорошо тушиться. Для средней чаши, объемом 3 литра, заготовку нужно разделить на две части и готовить в два захода.

Ранее мы рассказывали, что нужно добавлять в воду при варке свеклы, чтобы она была яркой и красивой.

Кладу это в воду, чтобы скорлупа отваливалась даже у свежих яиц
Узнать подробнее
Читайте также:
Мажьте этим сыром хлеб двойной порцией, это лучший продукт по мнению РоскачестваСовдеповский гуляш от шефа Ивлева. Рецепт как в детстве — пальчики оближешь!4 ошибки, которые совершают начинающие и опытные хозяйки при выпечке хлеба
#Эмилия Шпилева#Еда#Все материалы авторов#КЦ
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика