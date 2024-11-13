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Posted 13 ноября, 07:25

Published 13 ноября, 07:25

Modified 13 ноября, 07:27

Updated 13 ноября, 07:27

Что известно по делу невестки, убившей свекровь

Избрана мера пресечения невестке, убившей свекровь в Новосибирске

13 ноября 2024, 07:25
Фото: atas.info. Что известно по делу невестки, убившей свекровь
13 ноября обвиняемая в деле об убийстве свекрови и покушению на ребенка была заключена под стражу по решению суда, сообщает пресс-служба департамента.

Жительница Новосибирска обвиняется в убийстве своей свекрови, а также в покушении на убийство своего 11-летнего ребенка.

По версии следствия, два дня назад обвиняемая пришла в дом к пожилой женщине, которая приходилась ей свекровью в расторгнутом браке. Родственница в возрасте 85 лет самостоятельно воспитывала внука после развода пары. Между женщинами произошел конфликт. 42-летняя обвиняемая схватилась за нож и нанесла смертельные удары пожилой женщине. После этого она накинулась на мальчика и успела нанести ему удар в ключицу. К счастью, ему удалось вырваться и убежать к отцу, который вызвал полицию.

На данный момент суд вынес решение о заключении обвиняемой под стражу до 11 января 2025 года.

Невестка убила свою свекровь в Новосибирске — новые подробности
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