Избрана мера пресечения невестке, убившей свекровь в Новосибирске

По версии следствия, два дня назад обвиняемая пришла в дом к пожилой женщине, которая приходилась ей свекровью в расторгнутом браке. Родственница в возрасте 85 лет самостоятельно воспитывала внука после развода пары. Между женщинами произошел конфликт. 42-летняя обвиняемая схватилась за нож и нанесла смертельные удары пожилой женщине. После этого она накинулась на мальчика и успела нанести ему удар в ключицу. К счастью, ему удалось вырваться и убежать к отцу, который вызвал полицию.