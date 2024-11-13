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Posted 13 ноября, 09:07

Published 13 ноября, 09:07

Modified 13 ноября, 09:08

Updated 13 ноября, 09:08

Известная блогер-должница Блиновская признана банкротом

Известная блогер-должница Блиновская признана банкротом

13 ноября 2024, 09:07
Фото: atas.info. Известная блогер-должница Блиновская признана банкротом
Автор многочисленных волшебных марафонов по исполнению желаний была заключена в СИЗО с января 2024 года. Как выяснилось, отдавать миллионные долги государству звездной гуру нечем.

Сегодня на судебном заседании по делу Елены Блиновской о неуплате налогов обвиняемую признали банкротом. При этом ранее защита утверждала, что все долги будут погашены до декабря.

Арбитражный суд постановил начать реализацию имущества. На данный момент решение защиты по обжалованию судебного решения неизвестно.

17 октября ФСН сообщила, что Блиновская формально разделила свои доходы более чем на 20 юрлиц. При этом недоимка блогера по НДС превысила 733 млн рублей.

Ранее в октябре женщина пыталась в срочном порядке распродать свое имущество, чтобы расплатиться с долгами. 2 октября был закрыт ее долг по НДФЛ на 320 млн рублей.

Сейчас Блиновская пытается продать свой двухэтажный коттедж площадью 1700 квадратов. С момента выставления на продажу скинули уже 60% от его первоначальной стоимости. Сейчас за него просят 600 миллионов.

Сама блогер заявила, что признает свои ошибки и сделает все, чтобы в ближайшее время расплатиться по своим долгам. Кроме того, она также сообщила, что скучает по своим четырем детям, которые нуждаются в ней. Напомним, отец детей и супруг блогера сейчас проходит военную службу.

Елена Блиновская на судебном заседанииЕлена Блиновская на судебном заседании
Елена Блиновская на судебном заседании. Фото: Известия
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