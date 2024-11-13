Известная блогер-должница Блиновская признана банкротом

Сама блогер заявила, что признает свои ошибки и сделает все, чтобы в ближайшее время расплатиться по своим долгам. Кроме того, она также сообщила, что скучает по своим четырем детям, которые нуждаются в ней. Напомним, отец детей и супруг блогера сейчас проходит военную службу.