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Posted 13 ноября, 04:41

Published 13 ноября, 04:41

Modified 13 ноября, 05:12

Updated 13 ноября, 05:12

Дезертирство в Новосибирской области

Какое наказание ждет дезертиров из Новосибирской области — санкции и сроки

13 ноября 2024, 04:41
Фото: 1MI. Дезертирство в Новосибирской области

Сбежавших из новосибирской военной части дезертиров ждет заключение до 7 лет

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Дезертиры массово сбежали из военной части: последние новости
В Новосибирской области зафиксирован факт побега из военной части в Коченево, стало известно, какой срок ждет дезертиров, если суд установит их вину

Десятки силовиков пытаются найти сбежавших из воинской части под Новосибирском. Ранее ГУФСИН региона опроверг информацию о том, что скрывающиеся являются заключенными.

Жителей Коченево и близлежащих территорий просят сохранять спокойствие. По предварительным данным, дезертиры не вооружены.

После того, как местонахождение всех будет установлено, а нарушители закона задержаны, вероятнее всего военные органы следствия возбудят уголовные дела. Согласно действующему законодательству, если суд установит вину, то дезертирам грозят серьезные сроки:

  • За факт оставления военной части без оружия — до семи лет лишения свободы.
  • За факт оставления военной части с оружием — до десяти лет лишения свободы.

Напомним, о факте дезертирства в Новосибирской области стало известно ранним утром.

Дезертиры сбежали из части в Новосибирской области — жители Коченево в страхе
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#Екатерина Нимко#Общество#Суд#Наказание#Дезертиры массово сбежали из военной части: последние новости
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