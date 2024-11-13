Какое наказание ждет дезертиров из Новосибирской области — санкции и сроки

Posted 13 ноября, 04:41
Published 13 ноября, 04:41
Modified 13 ноября, 05:12
Updated 13 ноября, 05:12
Десятки силовиков пытаются найти сбежавших из воинской части под Новосибирском. Ранее ГУФСИН региона опроверг информацию о том, что скрывающиеся являются заключенными.
Жителей Коченево и близлежащих территорий просят сохранять спокойствие. По предварительным данным, дезертиры не вооружены.
После того, как местонахождение всех будет установлено, а нарушители закона задержаны, вероятнее всего военные органы следствия возбудят уголовные дела. Согласно действующему законодательству, если суд установит вину, то дезертирам грозят серьезные сроки:
Напомним, о факте дезертирства в Новосибирской области стало известно ранним утром.