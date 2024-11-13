Карты системы «Мир» начнут работать в Иране

Благодаря соединению систем граждане Ирана смогут снимать деньги со своих карт в российских банкоматах в рублях, пишет 360.ru. Подключение российской системы к иранской является первым этапом проекта. В дальнейшем карты Shetab будут принимать в российских магазинах, а российские карты «Мир» — в Иране.