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Posted 13 ноября, 11:29

Published 13 ноября, 11:29

Modified 13 ноября, 11:31

Updated 13 ноября, 11:31

Карты системы «Мир» начнут работать в Иране

13 ноября 2024, 11:29
Банковские карты российской платежной системы «Мир» можно будет использовать на территории Ирана. Они начнут работать с января 2025 года. Об этом заявил глава иранского ЦБ Мохаммад Реза Фарзин, после заседания кабинета министров.

«Наша платежная система Shetab и российская система „Мир“ теперь связаны технически», — подтвердил он.

Благодаря соединению систем граждане Ирана смогут снимать деньги со своих карт в российских банкоматах в рублях, пишет 360.ru. Подключение российской системы к иранской является первым этапом проекта. В дальнейшем карты Shetab будут принимать в российских магазинах, а российские карты «Мир» — в Иране.

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