Карты системы «Мир» начнут работать в Иране

Posted 13 ноября, 11:29
Published 13 ноября, 11:29
Modified 13 ноября, 11:31
Updated 13 ноября, 11:31
«Наша платежная система Shetab и российская система „Мир“ теперь связаны технически», — подтвердил он.
Благодаря соединению систем граждане Ирана смогут снимать деньги со своих карт в российских банкоматах в рублях, пишет 360.ru. Подключение российской системы к иранской является первым этапом проекта. В дальнейшем карты Shetab будут принимать в российских магазинах, а российские карты «Мир» — в Иране.