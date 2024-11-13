Когда в Новосибирск нагрянут первые морозы до -29 — изучаем прогноз

Posted 13 ноября, 01:52
Published 13 ноября, 01:52
Modified 13 ноября, 01:54
Updated 13 ноября, 01:54
Средняя температура в ноябре будет в пределах -6 днем и максимум -11 ночью. До 22 числа возможны обильные осадки в виде снега.
Первые морозы ожидаются в декабре. Они нагрянут в ночь с 4 на 5 декабря. В этот день похолодает от -13 до -26. В ночь с 5 на 6 число ожидается до -29. Об этом говорят данные «Яндекс. Погоды».
Потепление до -14 придет лишь 8 декабря. В ночь с 9 на 10 снова станет холодно до -22, однако потом морозов не ожидается даже ближе к новому году.
Однако сайт world-weather таких морозов не прогнозирует. Самая максимальная температура до -17 ждет ночью 10, 11 и 12 декабря. Недавно новосибирцев напугали фейковыми морозами.