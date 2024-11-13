Конфликтную тигрицу поселили в Новосибирский зоопарк

Posted 13 ноября, 15:01
Published 13 ноября, 15:01
Modified 13 ноября, 15:03
Updated 13 ноября, 15:03
Жители посёлка Золотой в Хабаровском крае регулярно жалуются на нападение диких животных на домашний скот. В декабре прошлого года ходить в посёлок повадилась амурская тигрица.
Хищница загрызла одного бычка, нападала на кур и собак. Один раз попыталась напасть на взрослую корову, однако жертве удалось отбиться. Местные жители забили тревогу.
Охотоведам удалось обмануть и изловить тигрицу. В течении года за ней наблюдали специалисты. Выяснилось, что животное проявляет повышенную агрессию и интерес к людям. Поведение тигрицы создало бы потенциальную опасность для местного населения, поэтому в Росприроднадзоре было решено не выпускать её в дикую природу.
Теперь хищница получила место в Новосибирском зоопарке. За ней будет организован особый уход по программе сохранения редчайших видов. Тигрица уже доставлена в зоопарк и сейчас осваивается на новом месте.
Напомним, ранее сообщалось о незаконной перевозке дикого тигра из Пензы.