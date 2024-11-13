Конфликтную тигрицу поселили в Новосибирский зоопарк

Охотоведам удалось обмануть и изловить тигрицу. В течении года за ней наблюдали специалисты. Выяснилось, что животное проявляет повышенную агрессию и интерес к людям. Поведение тигрицы создало бы потенциальную опасность для местного населения, поэтому в Росприроднадзоре было решено не выпускать её в дикую природу.