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Posted 13 ноября, 15:01

Published 13 ноября, 15:01

Modified 13 ноября, 15:03

Updated 13 ноября, 15:03

Конфликтную тигрицу поселили в Новосибирский зоопарк

Конфликтную тигрицу поселили в Новосибирский зоопарк

13 ноября 2024, 15:01
Фото: atas.info. Конфликтную тигрицу поселили в Новосибирский зоопарк
В Хабаровском крае некое дикое животное начало охотится на домашний скот. Как оказалось, за растерзанием собак и кур стояла краснокнижная амурская тигрица.

Жители посёлка Золотой в Хабаровском крае регулярно жалуются на нападение диких животных на домашний скот. В декабре прошлого года ходить в посёлок повадилась амурская тигрица.

Хищница загрызла одного бычка, нападала на кур и собак. Один раз попыталась напасть на взрослую корову, однако жертве удалось отбиться. Местные жители забили тревогу.

Охотоведам удалось обмануть и изловить тигрицу. В течении года за ней наблюдали специалисты. Выяснилось, что животное проявляет повышенную агрессию и интерес к людям. Поведение тигрицы создало бы потенциальную опасность для местного населения, поэтому в Росприроднадзоре было решено не выпускать её в дикую природу.

Теперь хищница получила место в Новосибирском зоопарке. За ней будет организован особый уход по программе сохранения редчайших видов. Тигрица уже доставлена в зоопарк и сейчас осваивается на новом месте.

Напомним, ранее сообщалось о незаконной перевозке дикого тигра из Пензы.

Тигр поселился в многоквартирном доме в Новосибирске
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