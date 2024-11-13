Мэр Новосибирска раскритиковал ход ремонта работ на теплосетях в Ленинском районе

Глава города провел выездное совещание в Ленинском районе с представителями СГК. Основной темой стала ликвидация разрытий после проведенных работ по ремонту на теплосетях. Выяснилось, что работы на некоторых участках начались еще пару месяцев назад и их не выполнили до сих пор. Информация об этом опубликована в официальном телеграм-канале мэра Новосибирска Максима Кудрявцева.