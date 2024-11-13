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Posted 13 ноября, 10:58

Published 13 ноября, 10:58

Modified 13 ноября, 11:04

Updated 13 ноября, 11:04

Ремонт идет медленно

Мэр Новосибирска раскритиковал ход ремонта работ на теплосетях в Ленинском районе

13 ноября 2024, 10:58
Фото: atas.info. Ремонт идет медленно
В Ленинском районе Новосибирска подрядчики СГК не могут завершить вовремя ремонт на теплотрассах: мэр Максим Кудрявцев лично проверил ход работ и высказался по поводу коммунальной ситуации в соцсетях.

Глава города провел выездное совещание в Ленинском районе с представителями СГК. Основной темой стала ликвидация разрытий после проведенных работ по ремонту на теплосетях. Выяснилось, что работы на некоторых участках начались еще пару месяцев назад и их не выполнили до сих пор. Информация об этом опубликована в официальном телеграм-канале мэра Новосибирска Максима Кудрявцева.

Жители района возмущены ходом медленных работ. Сейчас самые «больные» точки находятся на улицах Новосибирской и Котовского. Энергетики дали слово завершить работы до конца месяца.

«Нарекания жителей абсолютно справедливы и обоснованы. Эти работы должны быть завершены. 1 ноября в очередной раз подрядчики не выполнили свои обязательства. Сейчас будем возобновлять и усиливать претензионно-исковую работу. Как мэр города считаю такую работу просто не допустимой. Сейчас будем повторно перекраивать графики, чтобы в максимально сжатые сроки работы были завершены. Отопление, горячая и холодная вода в домах есть, но работает по временной схеме, что на середину ноября тоже считаю не допустимым», — сказал мэр города Максим Кудрявцев.

Тем временем депутаты на сессии горсовета поблагодарили мэра за окончание ремонта на Октябрьском и Димитровском мостах. Работы проводились одновременно. Сейчас движение возобновили по всем полосам.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Ремонт#Мэр#Теплосети#Максим Кудрявцев
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