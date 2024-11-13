Мыши забудут дорогу к вашему дому: ненавистные запахи, от которых бегут грызуны

Posted 13 ноября, 15:03
Published 13 ноября, 15:03
Modified 13 ноября, 15:05
Updated 13 ноября, 15:05
Хотя для борьбы с мышами используют множество методов, их отпугивание при помощи определенных запахов считается одним из эффективных. Итак, от чего же убегают мыши?
Автор канала «Самоделкин» рассказал, как борется с мышами в своем частном доме, в стенах которого они часто бегают. Для этого понадобиться шприц на 20 кубов с иголкой,
спиртовая настойка мяты перечной и эфирное масло мяты перечной.
«Если мы будем пользоваться только мятой перченой на спирту, то она быстро потеряет свои свойства на открытом воздухе и не будет иметь эффекта», рассказывает блогер.
Переливаем эфирное масло в спиртовую настойку и перемешиваем. Набираем в шприц раствор и вводим его по немногу в зазоры между вагонкой — обшивкой стен.
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