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Posted 13 ноября, 15:03

Published 13 ноября, 15:03

Modified 13 ноября, 15:05

Updated 13 ноября, 15:05

Неприятные запахи, от которых бегут мыши

Мыши забудут дорогу к вашему дому: ненавистные запахи, от которых бегут грызуны

13 ноября 2024, 15:03
Фото: Изображение Midjourney. Неприятные запахи, от которых бегут мыши
Обоняние мышей в миллион раз сильнее, чем у человека. Эти грызуны могут как чувствовать запах пищи, который им нравится, так и избегать крайне неприятных ароматов.

Хотя для борьбы с мышами используют множество методов, их отпугивание при помощи определенных запахов считается одним из эффективных. Итак, от чего же убегают мыши?

ТОП-7 запахов, которые не любят мыши

  1. Нафталин, который чаще используется в качестве средства от моли, относится к числу запахов, отпугивающих мышей из-за его резкого запаха.

  2. Помимо нафталина, мышам не нравятся запахи таких трав, как мята перечная, базилик, гвоздика и орегано.

  3. Еще один метод, который можно применить — это лук. Крысы ненавидят его запах и не заходят туда, где он есть.

  4. Нанесение нескольких капель масла перечной мяты на места хождения мышей или промывание этих участков водой с добавлением масла перечной мяты очень полезно для отпугивания мышей.

  5. Запах дизельного топлива можно использовать для отпугивания мышей, которые могут серьезно повредить электрические узлы под капотом автомобилей. Было замечено, что дизельное топливо с резким запахом отпугивает мышей.

  6. Помимо всего вышеперечисленного запах кошек также считается отталкивающим для мышей и считается единственно верным способом для тех, кто пробовал различные методы отлова мышей.

  7. Пряный вкус и запах кайенского перца могут раздражать как обонятельные, так и вкусовые органы мышей и препятствовать их проникновению в эту область.

Автор канала «Самоделкин» рассказал, как борется с мышами в своем частном доме, в стенах которого они часто бегают. Для этого понадобиться шприц на 20 кубов с иголкой,
спиртовая настойка мяты перечной и эфирное масло мяты перечной.

«Если мы будем пользоваться только мятой перченой на спирту, то она быстро потеряет свои свойства на открытом воздухе и не будет иметь эффекта», рассказывает блогер.

Переливаем эфирное масло в спиртовую настойку и перемешиваем. Набираем в шприц раствор и вводим его по немногу в зазоры между вагонкой — обшивкой стен.

Ранее мы рассказывали, какие проверенные средства рекомендуют сибирячки для травли квартирных тараканов.

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#Эмилия Шпилева#Мышь#Грызуны#Все материалы авторов#КЦ#Дом и сад
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