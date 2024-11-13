Не тратьте деньги, чтобы не навлечь нищету: народные приметы на 14 ноября

Posted 13 ноября, 13:03
Published 13 ноября, 13:03
Modified 13 ноября, 13:03
Updated 13 ноября, 13:03
Святые братья Косма и Дамиан были целителями, которые жили в Малой Азии в III веке. Они лечили людей, не принимая платы за свои услуги, за что и прозваны бессребрениками. Косма и Дамиан известны ещё и чудом: однажды они пересадили человеку ногу, и с тех пор их считают покровителями медицины. На Руси их имя превратилось в Кузьму и Демьяна, и с их почитанием связано множество традиций и обычаев.
В народе 14 ноября считается временем проводов осени и встречи зимы. По традиции, в этот день люди накрывали столы, готовили блюда из птицы, особенно из кур, так как Кузьма и Демьян считались защитниками домашней птицы. Эти обычаи дали праздник еще одно название — Курьи именины. На Кузьминки люди отправляли в дар друзьям и родственникам кур, что должно было обеспечить обилие в хозяйстве.
На Кузьминки было принято молиться святым Косме и Дамиану о здоровье, крепком браке и удаче в хозяйстве. Считалось, что в этот день девушки, особенно незамужние, должны собираться вместе, готовить угощения и устраивать весёлые гулянья. На таких посиделках обязательно подавали блюда из курицы и утки — символов плодородия и семейного благополучия.
Главной хозяйкой праздника считалась та девушка, которая готовилась к замужеству. По тому, насколько богато накрыт стол и как вкусны блюда, судили о её хозяйственных способностях. Также считалось, что если в ночь на 14 ноября в доме замяукает кошка, это предвещает радостные события, поэтому животных не прогоняли.
В этот день соблюдали несколько строгих запретов. Считалось, что нельзя совершать крупные траты, иначе в будущем это приведёт к нужде и утрате накоплений. Девушкам, особенно на выданье, не рекомендовалось оставаться в одиночестве или грустить — это могло отпугнуть удачу и счастье.
Закрывать входную дверь снаружи в день Кузьмы и Демьяна считалось плохой приметой: так можно спугнуть удачу, которая, по поверьям, приходит в дом именно в этот день. Если нужно было выйти из дома, входные двери оставляли не запертыми, чтобы благополучие могло беспрепятственно войти.
Погода на Кузьминки считалась предсказателем грядущей зимы и будущего урожая:
Осенние Кузьминки остаются одним из самых почитаемых дней в народном календаре. Сохраняя память о святых Косме и Дамиане, многие продолжают следовать старинным традициям, молясь о здоровье и благополучии. Приметы и обычаи, связанные с этим днём, напоминают о мудрости предков, для которых даже малейшие действия и природные явления были наполнены глубоким смыслом.