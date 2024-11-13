Не тратьте деньги, чтобы не навлечь нищету: народные приметы на 14 ноября

Святые братья Косма и Дамиан были целителями, которые жили в Малой Азии в III веке. Они лечили людей, не принимая платы за свои услуги, за что и прозваны бессребрениками. Косма и Дамиан известны ещё и чудом: однажды они пересадили человеку ногу, и с тех пор их считают покровителями медицины. На Руси их имя превратилось в Кузьму и Демьяна, и с их почитанием связано множество традиций и обычаев.