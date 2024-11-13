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Posted 13 ноября, 13:03

Published 13 ноября, 13:03

Modified 13 ноября, 13:03

Updated 13 ноября, 13:03

Деньги и паспорта

Не тратьте деньги, чтобы не навлечь нищету: народные приметы на 14 ноября

13 ноября 2024, 13:03
Фото: 1MI. Деньги и паспорта
14 ноября в народном календаре славится как день осенних Кузьминок или Курьи именины, когда православные верующие почитают память святых бессребреников Космы и Дамиана. Эти святые прославились в народе как покровители ремёсел, брака и домашней птицы.

История праздника и его суть

Святые братья Косма и Дамиан были целителями, которые жили в Малой Азии в III веке. Они лечили людей, не принимая платы за свои услуги, за что и прозваны бессребрениками. Косма и Дамиан известны ещё и чудом: однажды они пересадили человеку ногу, и с тех пор их считают покровителями медицины. На Руси их имя превратилось в Кузьму и Демьяна, и с их почитанием связано множество традиций и обычаев.

В народе 14 ноября считается временем проводов осени и встречи зимы. По традиции, в этот день люди накрывали столы, готовили блюда из птицы, особенно из кур, так как Кузьма и Демьян считались защитниками домашней птицы. Эти обычаи дали праздник еще одно название — Курьи именины. На Кузьминки люди отправляли в дар друзьям и родственникам кур, что должно было обеспечить обилие в хозяйстве.

Святые братья Косма и ДамианСвятые братья Косма и Дамиан
Святые братья Косма и Дамиан. Фото: Икона

Что можно делать в осенние Кузьминки

На Кузьминки было принято молиться святым Косме и Дамиану о здоровье, крепком браке и удаче в хозяйстве. Считалось, что в этот день девушки, особенно незамужние, должны собираться вместе, готовить угощения и устраивать весёлые гулянья. На таких посиделках обязательно подавали блюда из курицы и утки — символов плодородия и семейного благополучия.

Главной хозяйкой праздника считалась та девушка, которая готовилась к замужеству. По тому, насколько богато накрыт стол и как вкусны блюда, судили о её хозяйственных способностях. Также считалось, что если в ночь на 14 ноября в доме замяукает кошка, это предвещает радостные события, поэтому животных не прогоняли.

Незмаужние девушки собирались вместеНезмаужние девушки собирались вместе
Незмаужние девушки собирались вместе. Фото: 1MI

Что нельзя делать 14 ноября

В этот день соблюдали несколько строгих запретов. Считалось, что нельзя совершать крупные траты, иначе в будущем это приведёт к нужде и утрате накоплений. Девушкам, особенно на выданье, не рекомендовалось оставаться в одиночестве или грустить — это могло отпугнуть удачу и счастье.

Закрывать входную дверь снаружи в день Кузьмы и Демьяна считалось плохой приметой: так можно спугнуть удачу, которая, по поверьям, приходит в дом именно в этот день. Если нужно было выйти из дома, входные двери оставляли не запертыми, чтобы благополучие могло беспрепятственно войти.

Не оставайтесь одни в этот деньНе оставайтесь одни в этот день
Не оставайтесь одни в этот день. Фото: 1MI

Приметы о погоде на 14 ноября

Погода на Кузьминки считалась предсказателем грядущей зимы и будущего урожая:

  • Тёплая погода в этот день обещала мягкую зиму.
  • Если деревья ещё не сбросили всю листву, зима обещала быть долгой и суровой, а следующий год — неурожайным.
  • Снегопад 14 ноября предвещал весенний паводок, а лёд на реках и озёрах указывал на отсутствие потепления вплоть до весны.
Снег может быть предвестником паводкаСнег может быть предвестником паводка
Снег может быть предвестником паводка. Фото: 1MI

Осенние Кузьминки остаются одним из самых почитаемых дней в народном календаре. Сохраняя память о святых Косме и Дамиане, многие продолжают следовать старинным традициям, молясь о здоровье и благополучии. Приметы и обычаи, связанные с этим днём, напоминают о мудрости предков, для которых даже малейшие действия и природные явления были наполнены глубоким смыслом.

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