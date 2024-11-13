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Posted 13 ноября, 05:20

Published 13 ноября, 05:20

Modified 13 ноября, 05:24

Updated 13 ноября, 05:24

Женщина погибла

Невестка убила свою свекровь в Новосибирске — новые подробности

13 ноября 2024, 05:20
Фото: 1MI. Женщина погибла

Невестку арестовали за убийство свекрови и нападение на сына в Новосибирске

В Новосибирске женщина могла зарезать свою бывшую свекровь и желать убить сына, сообщает СКР.

Сибирячка подозревается в убийстве и покушении на убийство. По версии следствия, 11 ноября она явилась в квартиру 85-летней женщины. Это была ее бывшая свекровь, которая воспитывала ребенка от их брака. Мальчику 11 лет, он учится в пятом классе.

По неизвестной причине между женщинами вспыхнул конфликт. Тогда 42-летняя женщина взялась за нож. Она ударила им пенсионерку, которая тут же скончалась.

После этого мать решила расправиться со своим сыном. Она нанесла мальчику удар ножом в ключицу. Ребенок активно сопротивлялся и убежал. Школьник сам добрался до своего отца, который жил в другом соседнем доме. Родитель вызвал скорую и полицию.

Женщину задержали и арестовали после возбуждения дела. Пока идет расследование, она будет под стражей.

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