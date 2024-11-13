Невестка убила свою свекровь в Новосибирске — новые подробности

Сибирячка подозревается в убийстве и покушении на убийство. По версии следствия, 11 ноября она явилась в квартиру 85-летней женщины. Это была ее бывшая свекровь, которая воспитывала ребенка от их брака. Мальчику 11 лет, он учится в пятом классе.