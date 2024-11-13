Невестка убила свою свекровь в Новосибирске — новые подробности

Posted 13 ноября, 05:20
Published 13 ноября, 05:20
Modified 13 ноября, 05:24
Updated 13 ноября, 05:24
Сибирячка подозревается в убийстве и покушении на убийство. По версии следствия, 11 ноября она явилась в квартиру 85-летней женщины. Это была ее бывшая свекровь, которая воспитывала ребенка от их брака. Мальчику 11 лет, он учится в пятом классе.
По неизвестной причине между женщинами вспыхнул конфликт. Тогда 42-летняя женщина взялась за нож. Она ударила им пенсионерку, которая тут же скончалась.
После этого мать решила расправиться со своим сыном. Она нанесла мальчику удар ножом в ключицу. Ребенок активно сопротивлялся и убежал. Школьник сам добрался до своего отца, который жил в другом соседнем доме. Родитель вызвал скорую и полицию.
Женщину задержали и арестовали после возбуждения дела. Пока идет расследование, она будет под стражей.