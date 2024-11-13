В Новосибирске невестка зарезала свекровь и напала на сына

Posted 13 ноября, 04:43
Published 13 ноября, 04:43
Modified 13 ноября, 04:48
Updated 13 ноября, 04:48
Все случилось накануне. Женщина, которой 42 года, пришла в гости к свекрови. Матери ее мужа было 85 лет. Она воспитывала сына сибирячки. Родственницы повздорили. Причина конфликта неизвестна.
В порыве ярости невестка набросилась на пенсионерку и ударила ее ножом. Рана оказалась смертельной. На этом злоумышленница не остановилась. Она набросилась на своего ребенка-пятиклассника. Он получил удар в ключицу.
Школьник сам вызвал экстренные службы. Его спасли врачи. Сейчас подозреваемая задержана, возбуждено дело по факту убийства и покушения на убийство.
На вопрос корреспондента Atas.info в Следственном комитете по Новосибирской области ответили, что прокомментируют информацию позже. Другую горе-мать отправили в тюрьму за выброшенного в мусорку младенца.