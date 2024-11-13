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Posted 13 ноября, 04:43

Published 13 ноября, 04:43

Modified 13 ноября, 04:48

Updated 13 ноября, 04:48

Удар был смертельный

В Новосибирске невестка зарезала свекровь и напала на сына

13 ноября 2024, 04:43
Фото: 1MI. Удар был смертельный
В Новосибирске женщина убила свою свекровь и напала на сына, о чем сообщается в соцсетях.

Все случилось накануне. Женщина, которой 42 года, пришла в гости к свекрови. Матери ее мужа было 85 лет. Она воспитывала сына сибирячки. Родственницы повздорили. Причина конфликта неизвестна.

В порыве ярости невестка набросилась на пенсионерку и ударила ее ножом. Рана оказалась смертельной. На этом злоумышленница не остановилась. Она набросилась на своего ребенка-пятиклассника. Он получил удар в ключицу.

Школьник сам вызвал экстренные службы. Его спасли врачи. Сейчас подозреваемая задержана, возбуждено дело по факту убийства и покушения на убийство.

На вопрос корреспондента Atas.info в Следственном комитете по Новосибирской области ответили, что прокомментируют информацию позже. Другую горе-мать отправили в тюрьму за выброшенного в мусорку младенца.

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