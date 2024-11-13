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Posted 13 ноября, 11:41

Published 13 ноября, 11:41

Modified 13 ноября, 11:43

Updated 13 ноября, 11:43

Новосибирский самолет получил предупреждение о столкновении

Новосибирский самолет получил предупреждение о столкновении — что случилось

13 ноября 2024, 11:41
Фото: Изображение Midjourney. Новосибирский самолет получил предупреждение о столкновении

Новосибирский самолет получил предупреждение о столкновении

Экипаж самолета, который направлялся из Новосибирска на Минеральные Воды, получил предупреждение о возможном столкновении.

Предупредительная система подала сигнал пилотам самолёта, который следовал по рейсу Толмачево — Минеральные воды. Система TCAS предназначена для того, чтобы предупреждать пилотов о возможной угрозе столкновения. О происшествии сообщалось в телеграмм-канале Aviaincident.

Несмотря на предупреждение об угрозе, самолёт приземлился в пункте назначения в штатном режиме.

Напомним, ранее рейс S7 не смог покинуть Москву из-за угрозы атаки беспилотников.

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