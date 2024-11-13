Новосибирский самолет получил предупреждение о столкновении — что случилось

Предупредительная система подала сигнал пилотам самолёта, который следовал по рейсу Толмачево — Минеральные воды. Система TCAS предназначена для того, чтобы предупреждать пилотов о возможной угрозе столкновения. О происшествии сообщалось в телеграмм-канале Aviaincident.