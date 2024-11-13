Новосибирский самолет получил предупреждение о столкновении — что случилось

Posted 13 ноября, 11:41
Published 13 ноября, 11:41
Modified 13 ноября, 11:43
Updated 13 ноября, 11:43
Предупредительная система подала сигнал пилотам самолёта, который следовал по рейсу Толмачево — Минеральные воды. Система TCAS предназначена для того, чтобы предупреждать пилотов о возможной угрозе столкновения. О происшествии сообщалось в телеграмм-канале Aviaincident.
Несмотря на предупреждение об угрозе, самолёт приземлился в пункте назначения в штатном режиме.
Напомним, ранее рейс S7 не смог покинуть Москву из-за угрозы атаки беспилотников.