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Posted 13 ноября, 03:52

Published 13 ноября, 03:52

Modified 13 ноября, 05:12

Updated 13 ноября, 05:12

Военные сбежали

Новосибирцев призывают сохранять спокойствие после побега дезертиров

13 ноября 2024, 03:52
Фото: Изображение Midjourney. Военные сбежали
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Дезертиры массово сбежали из военной части: последние новости
В Новосибирской области сбежали дезертиры: жители Коченево устроили настоящую панику.

Военнослужащие самовольно покинули воинскую часть в Коченево. Об этом сообщают местные жители в соцсетях. Неофициально сообщается, что в побеге задействованы 10 или 13 человек.

Все они родом из других регионов. Их прикомандировали в эту служебную часть. В прошлом они уже сбегали из частей. Некоторых уже поймали, других еще разыскивают спецслужбы. По городу патрулируют улицы полицейские. Десятки машин тормозят на дорогах.

Новосибирцы обеспокоены после данного инцидента. Они устроили настоящую панику. Однако местных жителей успокаивают и говорят, что дезертиры не опасны и оружия у них нет.

«Уже во всех местных группах в вацапе и даже на работе говорят, что какие то зеки сбежали, на трассе машины и автобусы останавливают для проверки, это правда?».

В ГУФСИН редакции рассказали, что информация о побеге заключенных не соответствует действительности.

Фото: соцсети
Дезертиры сбежали из части в Новосибирской области — жители Коченево в страхе
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