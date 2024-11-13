Новосибирцев призывают сохранять спокойствие после побега дезертиров

Posted 13 ноября, 03:52
Published 13 ноября, 03:52
Modified 13 ноября, 05:12
Updated 13 ноября, 05:12
Военнослужащие самовольно покинули воинскую часть в Коченево. Об этом сообщают местные жители в соцсетях. Неофициально сообщается, что в побеге задействованы 10 или 13 человек.
Все они родом из других регионов. Их прикомандировали в эту служебную часть. В прошлом они уже сбегали из частей. Некоторых уже поймали, других еще разыскивают спецслужбы. По городу патрулируют улицы полицейские. Десятки машин тормозят на дорогах.
Новосибирцы обеспокоены после данного инцидента. Они устроили настоящую панику. Однако местных жителей успокаивают и говорят, что дезертиры не опасны и оружия у них нет.
«Уже во всех местных группах в вацапе и даже на работе говорят, что какие то зеки сбежали, на трассе машины и автобусы останавливают для проверки, это правда?».
В ГУФСИН редакции рассказали, что информация о побеге заключенных не соответствует действительности.