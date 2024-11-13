Новосибирцев призывают сохранять спокойствие после побега дезертиров

Все они родом из других регионов. Их прикомандировали в эту служебную часть. В прошлом они уже сбегали из частей. Некоторых уже поймали, других еще разыскивают спецслужбы. По городу патрулируют улицы полицейские. Десятки машин тормозят на дорогах.