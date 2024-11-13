Протащил женщину на капоте: в Новосибирске отправили в колонию наглого водителя

Угрожая убийством, Ефременко разрезал шину у автомобиля своего оппонента, а после решил уехать, но на пути у него оказалась жена второго участника конфликта. Как установил суд, нападавший сознательно наехал на женщину, протащил ее несколько метров на капоте, пока она не упала на асфальт, после чего направил машину на людей, переходивших дорогу по пешеходному переходу. Чудом никто из них не пострадал.