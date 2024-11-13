Протащил женщину на капоте: в Новосибирске отправили в колонию наглого водителя

Posted 13 ноября, 12:17
Published 13 ноября, 12:17
Modified 13 ноября, 12:19
Updated 13 ноября, 12:19
Жителя Новосибирска Александра Ефременко признали виновным в хулиганстве и умышленном уничтожении чужого имущества. Летом 2024 года на остановке «Медпрепараты» он набросился на другого участника дорожного движения, который высаживал из автомобиля свою жену.
Угрожая убийством, Ефременко разрезал шину у автомобиля своего оппонента, а после решил уехать, но на пути у него оказалась жена второго участника конфликта. Как установил суд, нападавший сознательно наехал на женщину, протащил ее несколько метров на капоте, пока она не упала на асфальт, после чего направил машину на людей, переходивших дорогу по пешеходному переходу. Чудом никто из них не пострадал.
Полностью свою вину Александр Ефременко так и не признал.
Ленинский районный суд приговорил его к пяти годам колонии строгого режима.
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