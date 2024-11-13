Развязку четвертого моста в Левобережье Новосибирска не сдадут до конца 2025 года

Транспортная развязка на левом берегу — сложное сооружение, включающее в себя 25 съездов. В начале 2024 года в группе ВИС обещали сдать ее в эксплуатацию до конца года. Однако пока заработал только один съезд, соединяющий проезд Энергетиков с улицей Станционной.