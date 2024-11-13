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Posted 13 ноября, 10:22

Published 13 ноября, 10:22

Modified 13 ноября, 10:24

Updated 13 ноября, 10:24

Так выглядела развязка в декабре 2023, по первоначальным планам тогда по ней уже должно было быть открыто автомобильное движение

Развязку четвертого моста в Левобережье Новосибирска не сдадут до конца 2025 года

13 ноября 2024, 10:22
Фото: atas.info. Так выглядела развязка в декабре 2023, по первоначальным планам тогда по ней уже должно было быть открыто автомобильное движение
Мэрия Новосибирска продлила дочерней структуре группы ВИС разрешение на строительство, следует из документации муниципалитета.

Управление архитектурно-строительной инспекции мэрии Новосибирска (УАСИ) 11 ноября продлила действие разрешения на строительство транспортной развязки в створе улицы Станиславского до 6 декабря 2025 года. Разрешение было выдано летом 2023 года, следует из документа, с которым ознакомился корреспондент Atas.Info.

Левобережная развязка относится ко второй очереди строительства четвертого (Центрального) моста через Обь, возведением которого занимается ООО «Сибирская концессионная компания» (входит в группу компаний ВИС).

Ранее до этой же даты было продлено разрешение на строительство непосредственно мостового перехода.

Транспортная развязка на левом берегу — сложное сооружение, включающее в себя 25 съездов. В начале 2024 года в группе ВИС обещали сдать ее в эксплуатацию до конца года. Однако пока заработал только один съезд, соединяющий проезд Энергетиков с улицей Станционной.

Схема движения по 25 съездам левобережной развязки 4 моста в Новосибирске — карта
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#Новосибирск#Строительство#Группа ВИС#Развязка#4 мост
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