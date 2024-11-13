Развязку четвертого моста в Левобережье Новосибирска не сдадут до конца 2025 года

Posted 13 ноября, 10:22
Published 13 ноября, 10:22
Modified 13 ноября, 10:24
Updated 13 ноября, 10:24
Управление архитектурно-строительной инспекции мэрии Новосибирска (УАСИ) 11 ноября продлила действие разрешения на строительство транспортной развязки в створе улицы Станиславского до 6 декабря 2025 года. Разрешение было выдано летом 2023 года, следует из документа, с которым ознакомился корреспондент Atas.Info.
Левобережная развязка относится ко второй очереди строительства четвертого (Центрального) моста через Обь, возведением которого занимается ООО «Сибирская концессионная компания» (входит в группу компаний ВИС).
Ранее до этой же даты было продлено разрешение на строительство непосредственно мостового перехода.
Транспортная развязка на левом берегу — сложное сооружение, включающее в себя 25 съездов. В начале 2024 года в группе ВИС обещали сдать ее в эксплуатацию до конца года. Однако пока заработал только один съезд, соединяющий проезд Энергетиков с улицей Станционной.