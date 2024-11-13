Редкий окрас лиловое золото: кошку за 280 тыс продают в Новосибирске — смотрим фото

Posted 13 ноября, 05:59
Published 13 ноября, 05:59
Modified 13 ноября, 06:00
Updated 13 ноября, 06:00
Кошку британской породы нахвалил продавец из Новосибирска. В объявлении указано, что она имеет эксклюзивный и редкий окрас — лилового золота. Питомец из-за этого считается уникальным.
При разном освещении на ее шерсти появляется темно-розовая шерсть. В мире таких очень мало. У кошечки хорошая родословная. Продают ее в Новосибирске за 280 тысяч рублей.
Еще одной красавицей считается кошка из Новосибирского зоопарка. Манула назвали в честь бывшего вице-мэра — Анной. Гости зверинца не могут налюбоваться диким зверем.
Совсем недавно в город привезли тигра: его поселили в многоквартирном доме. После шумихи зверя пришлось перевозить.