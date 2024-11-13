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Posted 13 ноября, 05:59

Published 13 ноября, 05:59

Modified 13 ноября, 06:00

Updated 13 ноября, 06:00

Кошка стоит дорого

Редкий окрас лиловое золото: кошку за 280 тыс продают в Новосибирске — смотрим фото

13 ноября 2024, 05:59
Фото: Авито. Кошка стоит дорого

Кошечку редкого окраса продают в Новосибирске за 280 тысяч

В Новосибирске выставлена на продажу породистая кошечка, объявление опубликовано на одном из сайтов.

Кошку британской породы нахвалил продавец из Новосибирска. В объявлении указано, что она имеет эксклюзивный и редкий окрас — лилового золота. Питомец из-за этого считается уникальным.

При разном освещении на ее шерсти появляется темно-розовая шерсть. В мире таких очень мало. У кошечки хорошая родословная. Продают ее в Новосибирске за 280 тысяч рублей.

Фото: Авито

Еще одной красавицей считается кошка из Новосибирского зоопарка. Манула назвали в честь бывшего вице-мэра — Анной. Гости зверинца не могут налюбоваться диким зверем.

Совсем недавно в город привезли тигра: его поселили в многоквартирном доме. После шумихи зверя пришлось перевозить.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Животные#Зоопарк#Продажа#Кошка
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