Редкую елочную игрушку продают за 200 тысяч — как выглядит шедевр времен СССР

Posted 13 ноября, 02:46
Published 13 ноября, 02:46
Modified 13 ноября, 02:48
Updated 13 ноября, 02:48
До Нового года осталось совсем немного. На бесплатных сайтах уже начали появляться объявления с предложениями купить елочные игрушки. Среди таких можно найти уникальные предложения.
Коллекционеры или те, кто ностальгируют по советской эпохе, могут найти настоящие раритеты. Одной из самых эксклюзивных является игрушка в виде стеклянного самовара. Ее продают за 200 тысяч рублей. По словам продавца, украшению уже больше 80 лет, а досталась она ему от прабабушки.
За другую елочную игрушку просят 30 тысяч рублей, а за вторую 10 тысяч рублей. Их назвали совершенно уникальными, в единственном экземпляре. Продавец готов оплатить даже доставку.
За 33 тысячи рублей продают украшение в виде солдата. Игрушку выпустили в 50–70-е годы.
Сибиряк получил на сдачу редкую монету: ее номинал составляет 25 рублей, а на черном рынке ее можно купить за 200 рублей.