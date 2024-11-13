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Posted 13 ноября, 02:46

Published 13 ноября, 02:46

Modified 13 ноября, 02:48

Updated 13 ноября, 02:48

Игрушки продают

Редкую елочную игрушку продают за 200 тысяч — как выглядит шедевр времен СССР

13 ноября 2024, 02:46
Фото: 1MI. Игрушки продают

В Новосибирске продают редкие елочные игрушки эпохи СССР за сотни тысяч

В Новосибирске выставлены на продажу елочные украшения, за которые просят сотни тысяч.

До Нового года осталось совсем немного. На бесплатных сайтах уже начали появляться объявления с предложениями купить елочные игрушки. Среди таких можно найти уникальные предложения.

Коллекционеры или те, кто ностальгируют по советской эпохе, могут найти настоящие раритеты. Одной из самых эксклюзивных является игрушка в виде стеклянного самовара. Ее продают за 200 тысяч рублей. По словам продавца, украшению уже больше 80 лет, а досталась она ему от прабабушки.

Фото: Авито

За другую елочную игрушку просят 30 тысяч рублей, а за вторую 10 тысяч рублей. Их назвали совершенно уникальными, в единственном экземпляре. Продавец готов оплатить даже доставку.

Фото: Авито

За 33 тысячи рублей продают украшение в виде солдата. Игрушку выпустили в 50–70-е годы.

Фото: Авито

Сибиряк получил на сдачу редкую монету: ее номинал составляет 25 рублей, а на черном рынке ее можно купить за 200 рублей.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Продажа#Объявление#Игрушки
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