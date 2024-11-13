Редкую елочную игрушку продают за 200 тысяч — как выглядит шедевр времен СССР

Коллекционеры или те, кто ностальгируют по советской эпохе, могут найти настоящие раритеты. Одной из самых эксклюзивных является игрушка в виде стеклянного самовара. Ее продают за 200 тысяч рублей. По словам продавца, украшению уже больше 80 лет, а досталась она ему от прабабушки.