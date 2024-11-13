Рыбалка в Новосибирской области в ноябре: дети на льду и фото скромного улова

Posted 13 ноября, 07:35
Published 13 ноября, 07:35
Modified 13 ноября, 07:37
Updated 13 ноября, 07:37
Первые заморозки и появление льда на водоемах дали любителям рыбалки объявить о начале зимнего сезона. Некоторые из них понимают опасность неокрепшего льда, и тем не менее, ставят острые ощущения превыше здравого смысла. Опасной рыбалкой назвал один из авторов поста свое открытие сезона, упомянув при этом место и толщину льда — озеро Искитим, лед 3-4 см. Рыбак поделился фото своей добычи: несколько мелких рыбешек величиной с ладонь.
Озеро Белое также подверглось набегу первых рыбаков. Никто не скрывает присутствие детей на тонком льду. Их также можно увидеть на снимках в подобных публикациях. Зато рыбаки смогли поделиться фотографией своего скромного улова.
Уловом ротана поделились и из Коченевского района.
«Это только на корм курам», — комментируют запись пользователи соцсетей.
«Сорная рыба», — уверены некоторые рыболовы.
Тем не менее, под каждым постом найдутся комментаторы, которые вступаются за вкусовые качества ротана и называют его главной целью рыбака, который выходит на лед.
При этом отмечается толщина льда в месте ловли: она составила приблизительно от 4 см. Напомним, минимальная безопасная толщина льда, способная выдержать вес одного взрослого человека — 8 см.