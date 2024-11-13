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Posted 13 ноября, 07:35

Published 13 ноября, 07:35

Modified 13 ноября, 07:37

Updated 13 ноября, 07:37

Новосибирские рыбаки массово выходят на тонкий лед за скромным уловом

Рыбалка в Новосибирской области в ноябре: дети на льду и фото скромного улова

13 ноября 2024, 07:35
Фото: atas.info. Новосибирские рыбаки массово выходят на тонкий лед за скромным уловом

Новосибирские рыбаки массово выходят на тонкий лед за скромным уловом

Первый лёд уже покрыл водоемы в Новосибирской области. Несмотря на предупреждения МЧС об опасности тонкого льда и первые несчастные случаи, рыбаки хваляться открытием зимнего сезона в социальных сетях.

Первые заморозки и появление льда на водоемах дали любителям рыбалки объявить о начале зимнего сезона. Некоторые из них понимают опасность неокрепшего льда, и тем не менее, ставят острые ощущения превыше здравого смысла. Опасной рыбалкой назвал один из авторов поста свое открытие сезона, упомянув при этом место и толщину льда — озеро Искитим, лед 3-4 см. Рыбак поделился фото своей добычи: несколько мелких рыбешек величиной с ладонь.

Рыбак поделился фото своей добычиРыбак поделился фото своей добычи
Рыбак поделился фото своей добычи.
Фото: https://vk.com/wall-29719598_583980

Озеро Белое также подверглось набегу первых рыбаков. Никто не скрывает присутствие детей на тонком льду. Их также можно увидеть на снимках в подобных публикациях. Зато рыбаки смогли поделиться фотографией своего скромного улова.

«Открылись маленько…»«Открылись маленько…»
«Открылись маленько…».
Фото: https://vk.com/wall-29719598_583894

Уловом ротана поделились и из Коченевского района.

«Это только на корм курам», — комментируют запись пользователи соцсетей.
«Сорная рыба», — уверены некоторые рыболовы.

Тем не менее, под каждым постом найдутся комментаторы, которые вступаются за вкусовые качества ротана и называют его главной целью рыбака, который выходит на лед.

При этом отмечается толщина льда в месте ловли: она составила приблизительно от 4 см. Напомним, минимальная безопасная толщина льда, способная выдержать вес одного взрослого человека — 8 см.

Улов ротана — рыбы с сомнительным вкусомУлов ротана — рыбы с сомнительным вкусом
Улов ротана — рыбы с сомнительным вкусом.
Фото: https://vk.com/wall-29719598_583750
Житель Новосибирской области погиб во время зимней рыбалки
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