Рыбалка в Новосибирской области в ноябре: дети на льду и фото скромного улова

Первые заморозки и появление льда на водоемах дали любителям рыбалки объявить о начале зимнего сезона. Некоторые из них понимают опасность неокрепшего льда, и тем не менее, ставят острые ощущения превыше здравого смысла. Опасной рыбалкой назвал один из авторов поста свое открытие сезона, упомянув при этом место и толщину льда — озеро Искитим, лед 3-4 см. Рыбак поделился фото своей добычи: несколько мелких рыбешек величиной с ладонь.